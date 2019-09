Det var under New York Fashion Week nylig det amerikanske klesselskapet sendte inn modeller med den oppsiktsvekkende, nye kolleksjonen: Hettegensere med tydelige kulehull og blant annet påskriften «Columbine» og «Sandy Hook».

På de to skolene omkom henholdsvis 15 og 27 mennesker i noen av de verste skolemassakrene USA har sett.

Andre hettegensere hadde navnene Virginia Tech og Stoneman Douglas, også det åsteder for skoleskytinger med tilsammen 50 drepte.

«Som et offer fra Columbine er jeg skrekkslagen. Dette er motbydelig. Dere kan gjerne vekke oppmerksomhet på en annen måte, men ikke våg å tjene penger på vår tragedie», skriver Instagram-brukeren girlmadegreen.

Skuddsår i halsgropen

En av modellene som er avbildet fra showet da plaggene ble lansert under moteuken, viser en gutt som er sminket opp med et falskt «skuddsår» i halsgropen.

Bstroy/Instagram

«Dere skulle skamme dere», lyder en av utallige avskymeldinger på Bstroys Instagram-konto. En annen Instagram-bruker vil ha seg frabedt at vedkommendes døde klassekamerater ender opp som et «motestatement».

Ifølge den britiske avisen The Independent forklarer Bstroys designer Brick Owens via sin Instagram-konto at hettegenserne var ironisk ment.

Bstroy/Instagram

– Ville fortelle historien gjennom klærne

I en e-post til det amerikanske nettmagasinet Today.com utdyper Owens at han og en designerpartner forsøkte å komme med en vågal kommentar gjennom kleskolleksjonen:

«Vi ville kommentere vold med våpen og den typen vold med våpen som trenger preventiv oppmerksomhet, og hvor opprinnelsen til dette er, samtidig som vi ville gi krefter til de overlevende gjennom å fortelle historien gjennom klærne».

Tross all kritikken som har kommet gjennom utallige oppslag i amerikanske og internasjonale medier de siste dagene, er bildene fra moteshowet fortsatt oppe på selskapets Instagram-konto.