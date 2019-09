Global klimaprotest innledet på New Zealand

I tillegg til at mange ungdommer skolestreiket, droppet også flere voksne jobb for å delta i klimaprotestene på New Zealand. Fredagens demonstrasjon var landets første såkalte generasjonsuavhengige klimastreik.

Protestene, som startet på formiddagen, ble holdt i mer enn 40 byer rundt om i landet.

I hovedstaden Wellington møtte over 40.000 opp foran parlamentet, mange med plakater med slagord og med beskjed om at regjeringen må gjøre mer for å begrense klimaendringene. Ansamlingen av folk foran parlamentsbygningen er den største på mange år, skriver New Zealand Herald.

– Stopp å høre på hva de sier, se på hva de gjør, fortalte Luke Wijohn, organisatoren bak klimastreiken i Auckland, til de oppmøtte.

Thunberg i Canada

I en rekke land i verden er det ventet klimademonstrasjoner fredag.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, som har engasjert ungdommer verden over for å klimastreike, skal delta i en demonstrasjon i Montreal i Canada. Landets statsminister Justin Trudeau skal også delta.

Også i Norge er det ventet protester en rekke steder i landet. Foran Stortinget vil demonstrasjonen starte klokken 11.

AP / NTB scanpix

– Utrolig

Skolestreikkoordinator Sophie Handford sa i forkant av demonstrasjonene i New Zealand at voksne fra mer enn 90 selskaper var ventet å delta sammen med ungdommene. Selskapene er blitt med i en allianse kalt «Ikke business som vanlig».

– Selskapene er blitt med i løpet av de siste dagene. Det er utrolig, sier Handford.

De aller fleste som deltok i Wellington, var skoleelever. De møtte opp til tross for fungerende statsminister Winston Peters' beskjed om at de ikke må gå glipp av skolen.

Tirsdag uttalte Peters at alle som planla å demonstrere fredag, burde heller møte opp på skolen for å lære alt de trenger å vite om klimaendringer for å «se hva regjeringen gjør».

Utdanningsminister Chris Hipkins mener det er opp til foreldre og skolene om barn skal få lov til å klimastreike.

Under demonstrasjonen leverte ungdommene et åpent brev til regjeringen med over 11.000 signaturer der de ber landet om å erklære klimakrise og starte å bygge økonomien på fornybar energi.