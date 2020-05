WHO innstiller forsøk med hydroksyklorokin mot covid-19

Kliniske tester av hydroksyklorokin og klorokin i behandlingen av virussykdommen har med WHOs støtte blitt satt i gang i en rekke land, inkludert Norge.

Forrige uke kom en stor studie som tydet på at slik medisinering av covid-19-pasienter kan øke dødsrisikoen. Disse funnene er årsaken til at forsøkene settes på vent, opplyser WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse mandag.

I mellomtiden skal «sikkerheten gjennomgås», tilføyer WHO-direktøren.

Hjerteproblemer

Tedros understreker at bekymringen knyttes til medisinering av covid-19-pasienter og at hydroksyklorokin og klorokin fortsatt godtas i behandling av pasienter med malaria eller autoimmunsykdommer.

Andre behandlinger med blant annet remdesivir og hiv-medisin skal fortsette.

Studien med nesten 100.000 koronasmittede pasienter viser at malariamedisinene hydroksyklorokin og klorokin er uten effekt på koronaviruset. I stedet tyder funnene på økt risiko for alvorlige hjerteproblemer og økt dødsrisiko, ifølge studien som ble publisert i forskningstidsskriftet The Lancet sist fredag.

Statlige oppkjøp

Uttalelser fra USAs president Donald Trump og flere andre kjente personer har bidratt til mye omtale av legemidlene. Enkelte regjeringer har kjøpt opp store partier i håp om at de kan hjelpe mot koronaviruset.

Medisinene er også testet ut på pasienter på en rekke sykehus verden over, blant dem Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital og Sykehuset Levanger, som alle har testet hydroksyklorokin siden mars. Testingen har skjedd i samarbeid med WHO.

Hydroksyklorokin brukes normalt til å behandle leddgikt, samt til å hindre og behandle malaria. Klorokin brukes også mot malaria. Begge medikamentene kan ha alvorlige bivirkninger, spesielt ujevn hjerterytme.

Trump-medisin

Tidligere i mai vakte det stor oppsikt da president Trump sa at han tar malariamedisinen hydroksyklorokin jevnlig i den tro at det skal beskytte mot å få covid-19. Det til tross for at både amerikanske helseeksperter og EU har advart mot medikamentene på grunn av de alvorlige bivirkningene.

Den siste tiden er det også registrert en økning i ulovlig innførsel av medikamentet til Norge.

Forskerne bak den nye studien har undersøkt journalene til 96.000 koronasmittede pasienter på hundrevis av sykehus. De fant at medisinene hadde null effekt, samtidig som de faktisk økte risikoen for at pasientene døde.