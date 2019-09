Georgias statsminister går av

Bakhtadze kunngjorde sin avgang mandag. Han sa at hans oppdrag «er fullført». Han varslet at han ville gi flere detaljer senere mandag.

Mamuka Bakhtadze overtok statsministerposten i fjor, nominert av det mektige regjerende partiet Georgisk drøm. Partiet har ikke kunngjort noen etterfølger ennå.

Men opposisjonen er bekymret over at landets innenriksminister kan bli nominert. Opposisjonen har kritisert innenriksminister Giorgi Gakharia for måten myndighetene håndterte de voldelige protestene i hovedstaden Tbilisi i juni på. Demonstranter ble beskutt med gummikuler.

Protestene var i utgangspunktet rettet mot en russisk folkevalgt som holdt tale i Georgias nasjonalforsamling tidligere i juni. Demonstrantene mente den nåværende regjeringen er altfor vennlig innstilt til Russland, som den tidligere Sovjet-republikken hadde en kort krig med i 2008. Russland svarte på uroen ved å stanse flygninger mellom de to landene, og ved å innføre begrensninger på import fra Georgia.

Regjeringen svarte med å love valgreform til neste års valg. Men protestene fortsatte i flere dager med krav om at Gakharia må gå av.