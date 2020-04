I skrivende stund er det blitt rapportert om fem nye koronadødsfall i Norge denne tirsdagen. Og det internasjonale pengefondet advarer om den økonomiske krisen som kommer. For vår del kan det få like stor effekt på økonomien som da tyske styrker invaderte landet i 1940.

Samtidig kommer det gode nyheter. Tirsdag var 201 mennesker med koronasmitte innlagt på norske sykehus. Det tallet har gått nedover de siste dagene. Og andre steder i verden begynner noen land forsiktig å åpne igjen.

Her er det viktigste du trenger å vite i dag:

1. Bent Høie: – Det er lenge til alt blir som før

Helsemyndighetenes tall viser at hver person med koronasmitte i snitt smitter mindre enn én annen. Det betyr at tiltakene virker. Likevel understreker han at det er lenge til samfunnet blir som før. Han oppfordrer til å fortsette med hjemmekontor og holde seg unna kollektivtransport en stund til.

– Det vi gjør nå, avgjør hva vi kan gjøre om noen uker, sier Høie.

Tirsdagens nyhet er at politiet planlegger å gjenåpne noen tjenester for publikum igjen, opplyser justisminister Monica Mæland på ettermiddagens pressekonferanse. De har vært stengt for fysisk oppmøte siden 30. mars. I løpet av neste uke vil noen av disse tjenestene åpnes. Det vil i første omgang gjelde anmeldelser av alvorlige saker, utstedelse av pass og avtaler om oppholds- og utlendingssaker.

Først må det tas nødvendige smitteforebyggende tiltak, understreket Mæland.

– Oppslutning om smittevernråd vil gjøre det lettere å løse opp flere tiltak raskere. Men følger man ikke smittevernrådene, øker risikoen for å måtte stramme inn igjen, sa Monica Mæland.

2. Oslo venter litt med å åpne barnehager

Det nærmer seg at Norge skal åpnes forsiktig igjen.

20. april skal barnehager åpnes og hytteforbudet heves. Senere får flere skoleelever komme tilbake til klasserommet. Frisører og andre lignende tjenester kan åpne dørene igjen sakte, men sikkert.

Men i Oslo, som er hardt rammet av viruset, kan det ta litt lengre tid.

Tirsdag bekrefter byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at ikke alle barnehager i Oslo vil åpne igjen 20. april.

– Oslo er i en særstilling som episenter for koronaviruset i Norge. Vi bor tett og lever tett, sier Johansen til VG.

Derfor er det sannsynlig at hovedstaden til trenge litt mer tid før ting kan åpnes igjen for fullt. Men byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), bekrefter overfor NTB alle barnehager i Oslo skal åpne i perioden 20.–27. april. Skolene og AKS vil følge etter 27. april.

3. Forskeropprør i Sverige: Advarer mot en situasjon lik den i Italia

22 forskere går hardt ut mot Sveriges håndteringen av viruset. Det vekker oppsikt. De advarer om at de svenske dødstallene stiger mot «italienske høyder», i motsetning til hva situasjonen er i nabolandene Norge og Finland.

Tirsdag er det registrert 1033 dødsfall knyttet til koronaviruset i Sverige. I Norge er det i skrivende stund 139 registrerte dødsfall, mens tall fra mandag viser at 59 mennesker har mistet livet i Finland.

I et debattinnlegg hos svenske Dagens Nyheter tar forskerne til orde for at politikerne tar ansvar. De peker på at avgjørelsene er overlatt til fagpersoner, mens det i Norge er politikerne som fatter beslutningene.

De ber også om flere inngripende tiltak som vi kjenner igjen. Blant annet ber de om massetesting, at skoler og restauranter stenges, og at alle som jobber med eldre skal bruke skikkelig smittevernutstyr.

Sveriges sjefsepidemolog Anders Tegnell avviser kritikken, skriver NRK.

– Om du ser på kurven, har vi ganske konsekvent hatt rundt 60 døde per dag. Der vil vi lande også etter helgen. Vi har hatt en uheldig utvikling innen eldreomsorgen, og det har vi begynt å jobbe hardt med, sa Tegnell på en pressekonferanse tirsdag.

4. Putin ber myndighetene forberede seg på det verste.

Antall koronasmittede i Russland stiger raskt. Tirsdagens økning er den kraftigste hittil. Det ble meldt om 170 nye dødsfall i landet tirsdag, I Russland har president Vladimir Putin bedt myndighetene forberede seg på det verste.

– Vi ser at situasjonen endrer seg daglig. Dessverre blir situasjonen verre. Tallet på smittede øker, og flere blir alvorlig syke.

Hovedstaden Moskva er hardest rammet.

5. IMF: Kan bli den verste økonomiske krisen siden depresjonen

Det internasjonale pengefondet (IMF) spår at verdensøkonomien vil krympe med tre prosent i 2020.

Det viser en fersk utgave av World Economic Outlook som publiseres tirsdag ettermiddag.

Sammenlignet med rapporten fra januar er det en forverring på 6,3 prosentpoeng.

«Det er veldig sannsynlig at verdensøkonomien i år vil oppleve sin verste resesjon siden Den store depresjonen, og passere det som ble sett under den globale finanskrisen for et tiår siden», skriver IMF i rapporten, og fortsetter:

«The Great Lockdown, som man kanskje kan kalle det, er forventet å krympe global vekst dramatisk».

Det internasjonale pengefondet (IMF) anslår at Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) vil krympe med 6,3 prosent i år. Neste år ventes det en vekst på 2,9 prosent.

Ifølge SSBs tall vil dette bety at norsk økonomi vil gå på sin største smell siden Tyskland invaderte Norge i 1940. Da gikk BNP tilbake med 9,2 prosent.

6. Noen tegn til at verden våkner igjen

Samtidig er ikke alt bekmørkt. Noen land har så smått begynt å åpne igjen etter enkelte tegn til at den verste delen av krisen kan være over.

På verdensbasis ser dødstallene ut til å ha passert en topp, i hvert fall foreløpig. Flere dager har de vært lavere enn dagene før:

Noen land lemper på strenge tiltak. I Spania vendte 300.000 mennesker tilbake til arbeidet mandag. I Italia blir det en begrenset åpning av noen bedrifter som bokhandlere og barneklesbutikker. I Iran er offentlige kontorer gjenåpnet, og i Østerrike er butikker som er mindre enn 400 kvadratmeter åpne igjen.