500–600 døde hver dag. Selv om man kanskje har passert toppen i Italia, tar pandemien fremdeles altfor mange liv. Aftenposten har vært i kontakt med dem som står fremst i kampen mot covid-19. Sykepleierne og legene forteller om ekstreme belastninger i det de ofte beskriver som «fronten».

– De føler seg som soldater i en krig. De er ved fronten. De kjemper for å vinne slagene i denne krigen for fedrelandet Italia, sier Walter De Caro, lederen for sykepleierforbundet i Italia.