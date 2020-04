– Mens de fleste land, inkludert Norge, gikk bort ifra å bygge og vedlikeholde store lagre av mat, medisiner, drivstoff og annet utstyr etter den kalde krigen, fortsatte Finland som om ingenting hadde skjedd.

Det sier Magnus Håkenstad ved Institutt for forsvarsstudier. Han forsker på beredskap og er ekspert på den kalde krigen.

The New York Times kaller Finland «the prepper nation of the Nordics», et land med misunnelsesverdige lagre av medisiner og utstyr.

Håkenstad forteller at Norge, Sverige, og de fleste andre land i Europa, bygget opp store beredskapsplaner- og lagre på 50- og 60-tallet.

For Norges del var beredskapen ment for å kunne drive landet, på et minimum, i flere måneder.

Etter den kalde krigen ble lagrene sakte, men sikkert bygd ned her hjemme. Finland fortsatte:

– Landet er Nordens «dommedagspreppere». Finland godt forberedt på de aller fleste kriser som vil kunne true forsyningene av essensielle varer, sier Håkenstad.

Brukt for første gang siden andre verdenskrig

– Finland er blitt litt latterliggjort opp gjennom årene. Landet er blitt kalt både gammeldags og paranoid, men nå ser det ut til at det kanskje ikke var så dumt å ha store lagre likevel, sier Håkenstad.

Beredskapslagrene til Finland er blant verdens mest oppbygde og mest vedlikeholdte.

Lagrene består av medisinsk utstyr, olje, korn, jordbruksredskaper, og utstyr og materialer til å produsere ammunisjon.

Med en lang grense mot Russland og avhengig av sjøruter gjennom Østersjøen, er finnene alltid forberedt på det verste. Det sier lederen av den finske forsyningsberedskapssentralen, Tomi Lounema til New York Times.

– Det er i det finske folks DNA å være forberedt.

Under den pågående koronakrisen brukte finske myndigheter lagrene av medisinsk utstyr for første gang siden andre verdenskrig.

I Finland har 28 personer dødd av koronaviruset. 1.927 personer er bekreftet smittet, ifølge Worldometers.

Maskene som er blitt samlet opp gjennom årene er gamle, men likevel brukbare, ifølge Lounema.

Strengt hemmelig – også i Norge

Det er få som vet detaljene rundt Finlands kriselagre. Hva, hvor mye og hvor lagrene er lokalisert, er strengt hemmelig.

Det eneste offentligheten vet, er at lagrene er en del av et nettverk med anlegg som er spredt over hele landet. Systemet har vært i bruk siden 50-tallet.

Hemmelighold er en sentral del av slik beredskap i alle land, også i Norge, forklarer Magnus Håkenstad.

For selv om Finland står i en særklasse når det kommer til å være forberedt på kriser, er ikke kriselagrene i Norge helt pulverisert.

I en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap står det at Nærings- og fiskeri departementet «har etablert beredskapslagre av mat. Lagrene er tilgjengelig i ulike deler av Norge, og består av blant annet tørket mat og hermetikk.»

Hvor omfattende dette er, vet svært få.

– Det er dyrt og ressurskrevende å vedlikeholde slike lagre, og etter den kalde krigen forfalt ordningene ganske raskt, sier Håkenstad.

Han tror koronakrisen er en vekker for myndighetene i mange land.

– Spesielt produksjonen av legemidler og medisinsk utstyr tror jeg mange vil se på som for kritisk til at man fortsatt kan gjøre seg så avhengig av produsenter i for eksempel Kina eller India.