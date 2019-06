Den undersøkende journalisten Ivan Golunov risikerer opptil 20 års fengsel etter at han ble siktet for besittelse og salg av narkotika. Golunov var på vei for å møte en kilde torsdag da han ble pågrepet. Politiet hevder at de fant tre gram med et syntetisk stoff i ryggsekken hans og drøyt fem gram kokain i leiligheten hans.

Arrestasjonen har ført til kraftige reaksjoner i Russland, og i pinsen har journalister, forfattere og kulturpersonligheter mobilisert til støtte for Golunov. Til og med på statlige TV-kanaler har flere kjente programledere åpent støttet journalisten og uttalt at siktelsen er falsk.

Felles protest

PER KRISTIAN AALE

Mandag publiserte landets tre ledende næringslivsaviser identiske forsider. «Vi er Ivan Golunov», står det i Vedomosti, RBK og Kommersant. Avisene ber om en grundig og åpen etterforskning av politimennene som arresterte Golunov, og de mener at pågripelsen kan være på grunn av artiklene han har skrevet.

Allerede i 10-tiden mandag var de tre avisene utsolgt over hele Moskva.

Golunov ble arrestert torsdag, men saken ble ikke kjent før fredag fordi journalisten lenge ble nektet å ringe en advokat slik man har krav på ifølge loven. Hans advokat, Pavel Tsjikov, forteller at Golunov nekter straffskyld, og at han fremholder at stoffet var plantet på ham.

Golunov skal ha bedt politiet om å ta prøver av hendene hans, noe som ville bevist om han har vært i kontakt med stoffet eller ikke. Det skal politiet nektet å gjøre. Ifølge advokaten skal politiet også ha banket ham opp for å få ham til å skrive under på en tilståelse.

Det ble senere påvist at han hadde brist i ribbena og kraftige blåmerker i hodet.

Sin egen begravelse

Politiet publiserte det som skulle være bilder fra Golunovs leilighet, og de viste angivelig et laboratorium for fremstilling av narkotika. Senere ble bildene slettet da flere påpekte at bildene ikke var fra journalistens leilighet.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle overvære min egen begravelse, sa Golunov lørdag og brast i gråt.

Lørdag kveld ble han fremstilt for varetektsfengsling ved byretten i Moskva, og journalisten var plassert i et jernbur.

Til alles overraskelse – ikke minst for påtalemyndigheten og politiet – besluttet dommeren at Golunov skal plasseres i husarrest, noe som nærmest aldri skjer i så alvorlige straffesaker.

Tilhengerne tolket avgjørelsen som en delseier, og russiske kommentatorer mente at det viser at myndighetene er blitt påvirket av den kraftige reaksjonen som saken har fått.

Avslører korrupsjon

Golunov jobber for den uavhengige og kritiske nyhetsnettsiden Meduza, som skriver om Russland, men er basert i Latvia. I 2014 – like før russiske soldater inntok den ukrainske halvøya Krim – ble sjefredaktøren i den populære og kritiske nettsiden Lenta sparket. Resultatet var at de fleste journalistene sluttet i protest, og de etablerte isteden Meduza.

Golunov er blitt kjent som en svært dyktig gravejournalist, og han har avdekket omfattende korrupsjon. Blant annet skrev han om hvordan myndigheter og et privat selskap hadde samarbeidet for å skape et monopol i begravelsesbransjen, og han belyste hvordan Moskvas viseborgermester angivelig skal være korrupt.

Meduzas sjefredaktør, Ivan Kolpakov, fortalte i helgen at Golunov nå jobbet med en større sak som involverte høyt plasserte tjenestemenn og folk som har forbindelser til sikkerhetstjenesten. Han skal også ha fått flere trusler.

Begrenset pressefrihet

I den siste rapporten fra organisasjonen Reportere uten grenser, blir Russland rangert som nummer 149 av 180 land når det gjelder ytringsfrihet og frihet for mediene. Ifølge Komiteen for beskyttelse av journalister, er også Russland ett av verdens farligste land å være journalist i.

Politisk motiverte straffesaker for å stoppe journalister er ikke uvanlig, men det er sjelden at det rammer journalistene som opererer i hovedstaden. Golunov var basert i Moskva.

Per Kristian Aale er Aftenpostens korrespondent i Russland og det tidligere Sovjetunionen. Følg ham på Instagram her eller på Facebook her.

Har du fått med deg disse artiklene østfra?