For andre gang på en drøy uke har president Donald Trump sjokkert partifeller med å inngå en potensiell samarbeidsavtale med Demokratene.

Først inngikk han en avtale om å løfte gjeldstaket, for å skaffe midler til orkanofrene i Texas.

Sent onsdag kveld kom nyheten om at Trump og demokratene også skal jobbe sammen om å redde «drømmerne» – barn av ulovlige innvandrere som fikk amnesti av president Barack Obama. Avtalen kom i stand over middag med Demokratenes ledere Nancy Pelosi og Chuck Schumer, ifølge Demokratene.

Nå frykter en del republikanere at presidenten også vil vende seg mot Demokratene i høstens aller viktigste politiske oppgjør.

Ser vi nye takter fra Trump? Presidenten har håndtert to superstormer, atomtrusler og potensiell finanskrise på to uker.

KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Vil jobbe med demokratene

Presidenten sa onsdag at partene nå jobber «mer og mer» for å oppnå tverrpolitiske løsninger.

– Dette er en god ting for både republikanere og demokrater, og det vet denne gruppen, sa Trump under et møte med kongressmedlemmer fra begge partier.

Deretter spiste han middag med demokratenes ledere Chuck Schumer og Nancy Pelosi. De to kunngjorde etterpå at de hadde nådd en avtale med Trump om å beskytte såkalte «dreamers».

President Barack Obama ga denne gruppen amnesti gjennom en presidentordre som kalles DACA, men denne ble opphevet av Trump-regjeringen i forrige uke. Justisminister Jeff Sessions kalte ordningen grunnlovsstridig fordi den ikke var vedtatt av Kongressen.

«Vi er blitt enige om å gjøre DACA til lov raskt,» sa Schumer og Pelosi i en felles uttalelse. Til gjengjeld har Demokratene lovet å jobbe for bedre sikkerhet langs grensen, selv om dette ikke innbefatter muren mot Mexico.

Det hvite hus forsøkte etterpå å tone ned saken noe, ved å minne om at presidenten fortsatt står fast på løftet om en mur mot Mexico.

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

En advarsel til partiet

Trumps flørt med Demokratene kommer etter månedsvis med hard kritikk fra presidenten mot det republikanske lederskapet i Kongressen. Presidenten har vært rasende på både senatsleder Mitch McConnell og speaker Paul Ryan fordi de ikke fikk omstøtt Obamacare.

Det hele kulminerte med en telefonsamtale mellom Trump og McConnell i august der presidenten ifølge rapportene skjelte ut senatslederen.

– Dette er Trump som sender en torpedo inn i det republikanske partiet med melding om at de må skjerpe seg, sa presidentens tidligere rådgiver Sebastian Gorka til Trumps fremste supporter på Fox News, Sean Hannity. Hannity minnet sine konservative seere om at Trump vil gjøre «det som kreves» for å få sin agenda gjennom, med eller uten partiets hjelp.

– Men husk på at Pelosi og Schumer fortsatt hater Trump, forsikret Hannity seerne.

JONATHAN ERNST / REUTERS

Demokratisk skattekompromiss?

Det store spørsmålet nå er om Trump vil inngå et kompromiss med Demokratene for å få gjennom sin bebudede skattereform. I forrige uke inviterte han Heidi Heitkamp, en moderat demokratisk senator, til å fly med Air Force One til Nord-Dakota, hjemstaten hennes. Vel fremme stilte Heitkamp opp på scenen sammen med Trump når han presenterte sine planer for skattereform.

– Vi burde kunne jobbe sammen for å få staten til å jobbe for vanlige folk. Det er grunnen til at jeg stilte som presidentkandidat og det er grunnen til at jeg ble valgt, sa Trump onsdag.

Han antydet at et skatteforlik kan inkludere skatteletter for middelklassen og bedrifter, mens de rikeste «kan komme til å betale mer».

– Vi skal gjøre skattesystemet enkelt og rettferdig, sa Trump.

Mange konservative politikere og kommentatorer har vært skeptiske til presidentens skatteteam, som ledes av hans nasjonale økonomiske rådgiver Gary Cohn. Cohn er registrert demokrat. Trumps flørt med demokratene kan bli dyrt, skriver redaktør i det konservative magasinet National Review, Rick Lowry

– Schumer vil melke Trump for alt han kan få – hver taktiske fordel hver lille utgiftspost – så lenge han ikke gir bort noe viktig eller gir Trump en politisk opptur, skriver Lowry.