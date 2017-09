Ingen barn funnet i live i sammenrast skole i Mexico

273 mennesker er bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet i Mexico tirsdag, og tiden renner sakte, men sikkert ut for overlevende fanget i ruinene.

Avhengig av hva slags typer skader man har fått er den gjennomsnittlige overlevelsestiden etter denne typen hendelser 72 timer, ifølge eksperter. Så langt er 273 mennesker bekreftet omkommet, men tallet er ventet å fortsette å stige, opplyser myndighetene i Mexico.

Barneskole kollapset

Redningsarbeidere og frivillige har stått på døgnet rundt siden det dødeligste jordskjelvet på over 30 år rammet landet klokken 13 lokal tid tirsdag.

Siden det ble klart at barneskolen Enriqe Rebsamen i Mexico by ble hardt rammet av skjelvet, har hele verdens øyne vært rettet mot den. Torsdag opplyste lokale myndigheter om det ikke finnes noen barn igjen i ruinene av den kollapsede bygningen.

– Vi er, etter samtaler med skoleadministrasjonen, helt sikre på at alle barna dessverre er døde, på sykehus eller trygt hjemme, sier viseminister for marinen, Angel Enrique Sarmiento.

Marco Ugarte / AP / Scanpix

Savnet jente eksisterte aldri

Onsdag kom nyheten om at en jente ved navn Frida Sofie var funnet i skoleruinene, og at noen hadde sett henne bevege fingrene. Hun ble raskt et symbol på håp, men torsdag opplyser mexicanske myndigheter at de ikke har noen informasjon om en elev med dette navnet. Det er heller ingen familiemedlemmer som har etterlyst en jente med dette navnet.

– Vi vil understreke at vi ikke har kjennskap til meldingen om en jente med dette navnet. Vi er helt sikre på at dette ikke er tilfellet, sier Sarmiento.

Sarmiento sier det fortsatt er tegn til at det kan være en person i live i ruinene, men at det trolig er en voksen ansatt. Han opplyser at 11 barn ble reddet ut i live etter jordskjelvet, mens 19 barn og 6 voksne mistet livet.

Trukket ut i live

Flere andre steder i byen leter man fortsatt etter mulige overlevende i ruinene. To kvinner og en mann ble trukket levende ut av ruinene av en kontorbygning i sentrum av byen – hele 36 timer etter at jordskjelvet rammet.

Så langt er i alt er 52 mennesker reddet ut av ødelagte bygninger, blant dem en mann som lå fanget i 26 timer, og en 90 år gammel kvinne.

Engstelig og fortvilede pårørende sto torsdag utenfor en sju etasjer høy bygning som hadde rast sammen i nabolaget Roma Norte. Ryktene fortalte at det kunne være opp til 14 personer i live i ruinene, der redningsmannskaper forsiktig boret seg inn i murrestene.

Miguel Tovar / AP / Scanpix

Med hakker og spader

Brannmenn, soldater, politi, naboer og frivillige, mange med sykkelhjelmer og ansiktsmasker mot støvet, bruker både egne hender, hakker og spader for å jobbe seg gjennom steinmassene. Usikrede ruiner støttes opp med bjelker.

Med jevne mellomrom ber redningsmannskaper innbyggerne om å være stille mens de lytter etter rop om hjelp.

Myndighetene har forsikret pårørende om at tungt maskineri ikke tas i bruk i ruinene der det kunne være folk i live.

Tre dagers landesorg

President Peña Nieto har erklært tre dagers landesorg og oppfordrer folk til å stå samlet i den vanskelige tiden.

– Dette jordskjelvet er en vond og vanskelig test for landet, men vi mexicanere har lært å svare med engasjement og solidaritet, sier Peña.

Redningsarbeidere er kommet for å hjelpe fra California, Israel, El Salvador og Panama, og flere ventes fra Ecuador, Honduras, Colombia og Spania.

– Vi stanser ikke. Hvert minutt teller, lover presidenten.