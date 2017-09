Melania Trump pusset advokat på skolen bak denne plakaten

Plakater for en språkskole i Kroatia er blitt tatt ned etter at Melania Trumps advokat truet med søksmål, melder Associated Press.

Plakatene hadde bilde av USAs førstedame og teksten: «Bare tenk hvor langt du kan komme med litt engelsk». Melania Trump er opprinnelig fra Slovenia. Plakatene var en del av en kampanje for å få kroater til å gå på språkskolen for å lære engelsk. Fru Trump gikk ikke med på at de brukte henne i en slik kampanje.

Trumps slovenske advokat Natasa Pirc-Musar sier til AP at hun er «fornøyd med det faktum at skolen innrømmer sitt lovbrudd» og at plakatene nå er fjernet. Hun utelukker likevel ikke ytterligere juridiske konsekvenser.

Ifølge lokal presse er American Institute, som står bak kampanjen, tause om saken. På sin hjemmeside beklager de at de brukte bilde av henne uten tillatelse og sier unnskyld for skade de har påført henne.

USAs førstedame snakker tysk og fransk i tillegg til engelsk og slovensk. Den 47 år gamle tidligere fotomodellen giftet seg med Trump i 2005 og ble amerikansk statsborger året etter.