FBI ber publikum om hjelp i jakten på Paddocks motiv

– Vi har fortsatt ikke funnet et klart motiv, sier visesheriff Kevin McMahill i Las Vegas-politiet.

Myndighetene skal sette opp store skilt i Las Vegas der de oppfordrer folk å gi lyd fra seg om de har informasjon de tror kan hjelpe etterforskningen.

«Om du vet noe, si fra», står det på skiltene med et gratisnummer til FBI.

Nøye planlagt

– Vi har ikke gitt opp. Vi kommer ikke til å gi opp før vi vet sannheten, sier Aaron Rouse, FBIs spesialagent som leder det føderale politiets etterforskning i Las Vegas.

– Vi har sett på alt. Vi har sett på den mistenktes privatliv, politiske koblinger, sosiale liv, økonomiske situasjon, potensiell radikalisering. Vi ser på alle aspekter i hans liv, sa McMahill på en pressekonferanse.

FBI vet han gjorde massive innkjøp av våpen i fjor, og de vet at han hadde en fluktplan på plass. Dette tyder på nøye planlegging.

Undersøkte andre åsteder

Mye tyder at Paddock også har undersøkt andre mulige åsteder som egnet til å gjennomføre massedrap. Han hadde reservert to rom på et hotell i Chicago i august. Hotellrommene ble booket for tidsrommet den populære Lollapalooza-festivalen gikk av stabelen – en festival som tiltrekker seg flere tusen mennesker årlig. Fra rommene som ble reservert, ville Paddock hatt god utsikt til parken hvor festivalen ble arrangert.

58 mennesker ble drept og 489 såret da Paddock søndag kveld skjøt mot publikum på en utendørskonsert fra vinduene i en suite på Mandalay Bay hotell og kasino. Han tok deretter sitt eget liv. Politiet fant over 20 skytevåpen på hotellrommet.