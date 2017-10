FBI-direktør: – Mangelen på motiv forbløffer oss i denne saken

1. oktober åpnet Stephen Paddock (64) ild mot publikumet på utendørskonsert i Las Vegas. 58 mennesker ble drept og 489 ble såret. Torsdag medga viseadministrerende direktør i FBI, Andrew McCabe, at de er forbløffet over hvordan en voksen mann uten noen form for kriminelt rulleblad, kunne forårsake dette blodbadet.

– Mangelen på motiv forbløffer oss i denne saken, sa han til pressen torsdag.

Den 64 år gamle drapsmannen førte tilsynelatende et rolig liv. Han hadde få nære venner og var ikke på sosiale medier. FBI har avdekket at han til tider brukte mye tid på gambling, men dette dreier seg i hovedsak om video-poker.

Etterforskere har analysert Paddocks datamaskin og mobilsamtaler, men de har ikke avdekket verken koblinger til kjente terroristgrupper eller tegn på mental sykdom.

– Dette angrepet etterlot seg ikke den typen fotavtrykk som du gjerne finner i angrep av denne typen, kommenterte McCabe.

Nå åpner flere republikanske ledere for strengere våpenlover: Minst 12 av riflene til Stephen Paddock var ustyrt med «bump stock»

Skal ha vurdert andre byer

I arbeidet med å avdekke Paddocks motiv har FBI har konsentrert seg om å kartlegge drapsmannens bevegelser i tiden før skytingen. De vet han gjorde massive innkjøp av våpen i fjor, og de vet at han hadde en fluktplan på plass. Dette tyder på nøye planlegging.

AP / NTB scanpix

Mye tyder at Paddock også har rekognosert andre mulige åsteder som egnet til å gjennomføre massedrap. Han hadde reservert to rom på et hotell i Chicago i august.

Hotellrommene ble booket for tidsrommet den populære Lollapalooza-festivalen gikk av stabelen. Lollapalooza-festivalen tiltrekker seg årlig flere tusen mennesker, og fra rommene som ble reservert, ville Paddock hatt god utsikt til parken hvor festivalen ble arrangert.

Paddock skal også ha gjort undersøkelser angående egnede områder i Boston, melder nettsiden TMZ.

Politiet tror gjerningsmannen hadde planer om å stikke av: – Stephen Paddock må ha fått hjelp på et tidspunkt

Sporer penger

Onsdag sa Clark County-sheriff Joseph Lombardo at det kan tenkes at Paddock kan ha hatt en medhjelper.

Bakgrunnen for spekulasjonen er arsenalet og mengden eksplosiver som ble funnet i bilen hans.

AP / NTB scanpix

Hans australsk-filippinske samboer Marilou Danley har forklart at hun ikke hadde noe anelse om Paddocks planer. Dagen før skytingen overførte Paddock 100.000 dollar til en konto i Filippinene. Etterforskere prøver nå å spore de pengene.