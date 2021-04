Savner du nærkontakt i pandemien? Over hele USA står folk i kø for å kose. Med kyr.

PHOENIX (The Washington Post) Kyr er blitt redningen for folk som savner nærkontakt i koronakrisen. Over hele USA er det lange køer med folk.

James Higgins, som driver Krishna Cow Sanctuary på Hawaii, koser med Uma. Foto: Krishna Cow Sanctuary

Kellie B. Gormly

48 minutter siden

Renee Behinfar bor alene i Scottsdale i Arizona. Livet hennes i isolasjon under pandemien har vært smertelig ensomt. Nå lengter hun etter varme og berøring.

Forleden fikk hun endelig oppleve noen overveldende klemmer – av en ku på flere hundre kilo.