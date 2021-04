Nordmenn leser påskekrim. Her kaster folk seg over politiets twittermeldinger.

NAIROBI: Lokalbefolkningen ser på politiet som drapsmenn og voldsutøvere. Nå skal imaget forbedres.

Politifolk overvåker inngangen til politidirektoratet i Nairobi. Under pandemien har reaksjonene mot politiets drap og overgrep i Kenya bare økt. Foto: Luis Tato

Max Bearak Journalist, The Washington Post

Nå nettopp

I begynnelsen virker det litt uklart: Er det en kriminalroman vi leser, eller er vi på Twitter?

«Den 45 år gamle faren, en lokal Jua Kali-håndverker, hadde gått til sønnens hus for å sjekke om han skulket skolen som vanlig», begynner teksten. Jua Kali er et begrep på swahili for en som jobber ute i solsteken.

Faren stormer inn på rommet til 21-åringen, «bare for å finne ham midt i et romantisk øyeblikk med en kvinne».