Donald Trump bruker Nobelprisen for å samle inn penger til valgkampen sin

Da nyheten om at Donald Trump var nominert til Nobels fredspris ble kjent, rykket han opp til femteplass blant tippeselskapenes favoritter.

Team Trump har laget et Nobel-bilde av Donald Trump. Trofeet avviker fra hvordan det faktisk er: Prisvinnerne får et diplom og en gullmedalje med Alfred Nobels ansikt i profil, i tillegg til en pengesum. Skjermfoto

Onsdag forrige uke kom nyheten: Frps Christian Tybring-Gjedde har nominert USAs president Donald Trump til Nobels fredspris for 2020. Samme dag tok Trumps kampanjestab i bruk fredsprisen i sin innsamling av penger til valgkampen.

«Hvorfor tok det så lang tid!», spør Team Trump i en e-post til presidentens tilhengere.

– Arbeidet utrettelig

Trump har riktignok vært nominert før. I 2018 fikk Tybring-Gjedde og hans partikollega Per-Willy Amundsen mediedekning for sitt forslag. President Trump tvitret og retvitret onsdag 18 meldinger om den nye nominasjonen.

Team Trump fortsetter i sitt innsamlingsbrev: «Vi har hele tiden visst at vår president fortjener Nobels fredspris. Endelig er han nominert. Sannheten er ar president Trump har arbeidet utrettelig for å stoppe endeløse kriger og for å oppnå fred i Midtøsten.»

Markerer triumf tirsdag

Presidenten kan tirsdag fronte en utenrikspolitisk triumf for USA nettopp i Midtøsten. Da møtes Israels statsminister Benjamin Netanyahu utenriksministrene for De forente arabiske emirater og Bahrain. De skal delta på en seremoni i Det hvite hus. Der markerer de at de oppretter diplomatiske forbindelser. Israel har fra før av ambassader kun i Egypt og Jordan av de arabiske land.

Trump har kalt avtalene et «historisk gjennombrudd». Netanyahu brukte også ordet «historisk» da han søndag kveld dro til USA.

– Det vil bli en varm fred og en økonomisk fred i tillegg til en diplomatisk fred, sa han.

Palestinernes ledere har derimot stemplet avtalene som et svik mot deres sak overfor Israel.

Her kan du lese mer om det diplomatiske spillet om dette i regionen:

Les også Hvilket arabisk land blir det neste til å inngå en avtale med Israel?

Demonstranter sperret en inngang til Ben Gurion-flyplassen i Tel Aviv da statsminister Benjamin Netanyahu søndag kveld reiste til USA. Maya Alleruzzo, AP/NTB scanpix

Trump på femteplass

Fredag 9. oktober kunngjør nobelkomiteen hvem som får årets fredspris. Knapt noen eksperter som følger med på fredsprisen, tror det er Trumps navn som blir kunngjort.

Hos utenlandske veddemålsselskaper førte imidlertid nyheten om nominasjonen til stor endring. USAs president hadde frem til da odds på rundt 100. Mandag var oddsen på rundt 14. Trump sto da på femteplass på rangeringen hos tippeselskapene.

Øverst troner Verdens helseorganisasjon (WHO). Du får med andre ord minst penger igjen om du vedder på FN-organet som kjemper mot koronaviruset. Trump har kritisert WHO for å være for ettergivende overfor Kina og har trukket USA ut av samarbeidet.

De andre tre som ligger foran Trump blant gamblerne, er: Klimaaktivist Greta Thunberg, New Zealands statsminister Jacinda Ardern og FNs høykommissær for flyktninger.

Fakta 318 nominerte til fredsprisen Det er 318 nominerte til Nobels fredspris 2020. 211 av dem er personer og 107 er organisasjoner. Dette er det fjerde høyeste antallet noen gang. Et stort antall personer kan nominere. Det omfatter blant andre medlemmer av alle verdens nasjonalforsamlinger og regjeringer. Universitetsprofessorer, tidligere prisvinnere og Nobelkomiteens egne medlemmer kan også foreslå navn. Kilde: Nobelkomiteen Vis mer

Andre aktuelle kandidater

Henrik Urdal, leder for fredsforskningsinstituttet Prio, har helt andre kandidater på sin liste. Han tror på:

Alaa Salah, en studentaktivist i Sudan.

CPJ, en organisasjon for pressefrihet.

Hajer Sharief og Ilwad Elman, unge fredsaktivister fra Libya og Somalia.

Transparency International, en organisasjon mot korrupsjon.

Den russiske forgiftede aktivisten Aleksej Navalnyj og hans anti-korrupsjonsarbeid.