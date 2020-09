Migranter fra dansk skip får gå i land på Sicilia etter fem uker på havet

De 27 migrantene som 4. august ble reddet av det danske tankskipet Mærsk Etienne, får gå i land på Sicilia i Italia etter mer enn fem uker til sjøs.

NTB-Ritzau

Fredag ble migrantene flyttet over til redningsskipet Marie Jonio, som nå har fått lov til å legge til i havnebyen Pozzallo. Dermed får de 25 migranter som fortsatt er om bord på redningsskipet, snart gå i land, opplyser hjelpeorganisasjonen Mediterranea Saving Humans på Twitter

En gravid kvinne og hennes mann har tidligere fått gå i land på grunn av kvinnens helsetilstand.

– Etter 40 dager er marerittet endelig over for de strandede på Mærsk Etienne, skriver organisasjonen.

Migrantene var på vei fra Libya og ble reddet etter forespørsel fra Malta, kort tid før båten de var i, sank. Malta har nektet å ta imot dem, og tankskipet har ikke hatt mulighet til å forlate internasjonalt farvann utenfor Malta. Danmark mente Tunisia var ansvarlig for å ta imot dem.

Ifølge besetningen begynte skipet å gå tomt for både mat og vann. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) kalte det er brudd på folkeretten at migrantene ikke fikk forlate skipet. De ba landene rundt Middelhavet ta imot migrantene.

