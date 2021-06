Hjembyen hans ble ødelagt av tornadoen. NHL-stjernen klatret på taket for å hjelpe til.

Til og med en tsjekkisk ishockeystjerne fant frem hammeren for å hjelpe de tornado-rammede i Sør-Moravia.

Kirken i Moravska Nova Ves ble skadet av tornadoen. Men alteret klarte seg. Fire menn bærer det tilbake mot kirken etter at søndagens gudstjeneste i den lille byen ble flyttet ut i en hage. Foto: Michaela Rihova / CTK

Da tornadoen herjet torsdag denne uken, gikk det hardest ut over menneskene. Minst fire mistet livet, og flere hundre ble skadet.

Fra luften er det mest oppsiktsvekkende takene. Så mange av dem er blå, de fæle ødeleggelsene er dekket av blå plast.

Blå plasttak. Ødelagte hus. Byen Hrusky er ikke som den var etter at tornadoen traff den. Foto: Gluck Dalibor / CTK

Jobben til ishockeyspilleren Michal Kempný er å forsvare Washington Capitals i NHL. I 2018 vant han Stanley Cup. Men tsjekkiske Kempný har også andre egenskaper. Hjembyen hans er Hodonin, og byen nær grensen til Slovakia og Østerrike ble hardt rammet da tornadoen traff med en fart på over 330 kilometer i timen torsdag.

Det var helt naturlig for ham å hjelpe til.

«Får frysninger»

– Stolt av deg, skrev kjæresten Nicola på bildet hun la ut på Instagram lørdag. Det viser forsvarsspilleren på et skadet tak. I hånden har han en hammer, og han er i ferd med å feste en planke over den blå plasten som skal dekke taket de neste uvisse ukene og kanskje månedene.

– Jeg får frysninger av dette, og kan ikke fatte hvilken katastrofe som rammet Sør-Moravia, skrev Michal Kempný på sin Instagram-konto fredag.

– Jeg er veldig takknemlig for at familien min og mine nærmeste er uskadet og trygge, men jeg vet at andre familier ikke var like heldige. Det gjør meg trist, skrev Kempný, en av mange tusen som hjalp til i ruinene gjennom helgen.

Alt tilgjengelig hjelpemannskap strømmet naturligvis til de forskjellige åstedene etter katastrofen. Reuters melder at det er den sterkeste stormen som noensinne er registrert i Tsjekkia, og den første tornadoen som har truffet landet siden 2018.

Foto: RIHOVA MICHAELA / CTK Skolen i Hodonin er preget av ødeleggelsene. En mann rydder på taket i Moravska Nova Ves. To kvinner kikker ut av ødelagte vinduer i Moravska Nova Ves. Gudstjenesten søndag fikk et ekstra alvor over seg.

Flyvende biler og hunder

Hodonin, som har 24.000 innbyggerne, ser ut som den er truffet av flere bomber. Fra en av byene i nærheten, Hrusky, rapporteres det at over halvparten av husene er jevnet med jorden.

– Det var utrolig. Jeg så biler og hunder fly, sier Lenka Petrasova til Reuters. Hun og hennes 11 år gamle sønn rakk å søke brukbar tilflukt da de så på himmelen hva som var på vei. Vær-marerittet førte til overbelastede sykehus, strømbrudd, kirker uten tårn og enorme personskader.

Store som tennisballer, sa vitner om haglet som kom sammen med den rekordsterke tornadoen. Mange som ble intervjuet sa at de hadde sett slike bilder fra TV fra USA, men at de aldri hadde forestilt seg at noe sånt kunne skje hos dem.

Tornadoen var en del av et større alvorlig vær-utbrudd som skjedde i sørøstre Tyskland, inn i sentrale deler av Polen og Tsjekkia, forklarer meteorologen Tyler Roys fra AccuWeather, skriver Reuters.