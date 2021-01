Rasende Trump føler seg forrådt. – Han er i en skjør og ustabil tilstand.

Donald Trump har lovet en fredelig maktovertagelse den 20. januar. Men han hevder også at kampen så vidt har begynt.

Donald Trump inviterte til demonstrasjoner onsdag. Han oppfordret tilhengerne sine til å gå videre til Kongressen. Foto: JIM BOURG/Reuters/NTB

Flere av Donald Trumps nærmeste rådgivere i Det hvite hus har trukket seg etter angrepet på Kongressen:

• Melania Trumps stabssjef Stephanie Grisham

• Pressetalskvinne Sarah Matthews

• Assisterende sikkerhetsrådgiver Matt Pottinger

• Nord-Irland-utsending Mick Mulvaney

Onsdag kveld amerikansk tid satt Trump i presidentboligen og raste over det han oppfatter som et forræderi mot ham, skriver The Washington Post.

Trump tordnet blant annet mot visepresident Mike Pence, melder CNN. Trump har både offentlig og privat forsøkt å presse Pence til å stanse godkjenningen av Joe Biden som president. Men Pence skal ha forsøkt å forklare Trump at han ikke har makt til å gjøre dette.

Torsdag formiddag norsk tid bekreftet Pence og Kongressen at Biden var valgt til president og at Kamala Harris var valgt til visepresident.

Matthew Pottinger, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver, forlater Det hvite hus. Foto: Andrew Harnik / AP

Vurderte internt opprør mot Trump

Noen av de ledende tjenestemennene i administrasjonen skal ha vurdert å ta i bruk grunnlovens 25. tillegg, ifølge flere amerikanske medier. Dette tillegget sier at presidenten kan bli fjernet fra stillingen dersom han ikke er i stand til å utføre jobben sin.

I så fall må visepresidenten ta initiativet. Et flertall av regjeringen må støtte ham.

Trump måtte love en fredelig maktovertagelse den 20. januar og at de som gjennomførte opptøyene skulle straffeforfølges, for å overbevise ledende tjenestemenn om å bli, ifølge The Washington Post.

Visepresident Mike Pence ga ikke etter for presset fra sjefen Donald Trump. Etter at Pence hadde bekreftet valgseieren til Joe Biden, fikk han en gratulasjon fra demokraten Nancy Pelosi, leder i Representantenes hus. Foto: J. Scott Applewhite/AP/NTB

Trump hevder kampen vil fortsette

Like etter at avstemningen i Kongressen var ferdig torsdag morgen, kom løftet fra Trump om at maktovertagelsen skulle skje fredelig.

– Selv om jeg er fullstendig uenig i utfallet av valget, og selv om fakta er på min side, vil det bli en fredelig overgang 20. januar, heter det fra Trump.

Fakta er riktignok ikke på hans side. Trump og hans støttespillere har ikke klart å bevise anklagene om valgfusk, og de har tapt 62 av 63 rettssaker etter valget.

I uttalelsen gir Trump inntrykk av at han ikke kommer til å gi seg politisk.

– Dette representerer slutten på den mest fantastiske første presidentperioden i historien, men det er bare starten på vår kamp for å «Make America Great Again».

Det var uvanlig stille fra Det hvite hus etter stormingen av Senatet. Det kan ha sammenheng med at Twitter onsdag kveld amerikansk tid stengte Trumps konto i 12 timer.

Trump-tilhengere stormet Kongressen og tok seg forbi politiets sperringer. Foto: SHANNON STAPLETON/Reuters/NTB

– I en skjør og ustabil tilstand

Presidenten var i en skjør og ustabil tilstand onsdag, sier folk som hadde med ham å gjøre til The Washington Post. Utover ettermiddagen og kvelden lyttet han bare til en liten gruppe av sine mest lojale rådgivere. Blant dem var Mark Meadows, visestabssjef Dan Scavino, personaldirektør Johnny McEntee og den politiske rådgiveren Stephen Miller.

– Han har en bunkermentalitet nå, det har han virkelig, sier en nær rådgiver av presidenten til Washington Post.

Idet opptøyene tok av og folk klatret over politiets barrikader og inn i Kongressen, skal Trump ha nektet å lytte til råd om at han nå måtte fordømme opptøyene.

– Han gjentok at «den store majoriteten er fredelig. Hva med opptøyene i sommer? Hva med den andre siden? Ingen brydde seg da de sto bak opptøyer. Mine folk er fredelige, mine folk er ikke bøller», opplyser en tjenestemann til Washington Post.

Kilden legger til:

– Han ville ikke fordømme sine folk.

Politiet klarte ikke å hindre at demonstrantene tok seg inn i Kongressen. Mannen med bisonhorn på hodet er Jake Angeli, en kjent figur i konspirasjonsbevegelsen Qanon. Foto: MIKE THEILER/Reuters/NTB

– Dere er spesielle og vi elsker dere

Trump endte med å sende ut en video der han ber opprørerne om å gå hjem. Samtidig lovpriset han dem som veldig spesielle og erklærte at han elsker dem. I den samme videoen gjentok han sine grunnløse påstander om valgfusk og anklaget den andre siden for å være «så fæle og så onde».

Spørsmålet som stilles nå, er om Trump med sine handlinger har ødelagt for sjansene til å bli republikanernes kandidat under det neste presidentvalget i 2024.

I løpet av noen dager har et Trump-kandidatur gått fra å føles som nærliggende, til å virke fjernt, skriver Politico.

– Jeg tror ikke noe vil skje, sier en ikke navngitt Trump-venn til Politico. – Han kommer ikke til å være der i 2024. Han kommer ikke til å stille.