Trumps tid på Twitter er forbi

USAs president Donald Trump er permanent utestengt fra Twitter. Selskapet mener han har oppildnet til ytterligere voldsbruk etter stormingen av Kongressen.

Slik ser den personlige Twitter-kontoen til USAs president Donald Trump ut nå. Skjermdump: AP / NTB

NTB

9. jan. 2021 00:59 Sist oppdatert nå nettopp

Kontoen blir sperret av Twitter, fordi det ifølge selskapet er risiko for ytterligere opphissing til vold, etter at støttespillere av presidenten torsdag stormet Kongressen. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

Twitter skriver at det skjer etter en nøye gjennomgang av nylige meldinger fra kontoen @realDonaldTrump, konteksten rundt dem og hvordan de blir oppfattet.

– Vi har permanent stengt kontoen på grunn av risiko for ytterligere opphissing til vold, heter det i en uttalelse. Facebook sperret torsdag Trumps konto på ubestemt tid av lignende årsaker.

Stormingen av Kongressen

Utestengelsen kommer etter en kaotisk uke i USA.

Støttespillere av Trump stormet onsdag Kongressen da de folkevalgte formelt skulle godkjenne resultatet fra presidentvalget. Debatten måtte stanses etter at demonstrantene tok seg inn i bygget, og det oppsto sammenstøt mellom politiet og demonstranter.

Fem personer døde som følge av opptøyene, som mange, også i hans eget parti, mener Trump oppildnet til.

Onsdag kveld delte Trump en video der han gjentok feilaktige påstander om valget og roste demonstrantene. Kontoen ble da sperret i tolv timer.

I etterkant har flere i administrasjonen hans gått av i protest, og både demokratiske og enkelte republikanske folkevalgte har bedt ham gå av. I Representantenes hus forbereder Demokratene riksrettstiltale mot ham.

Kan inspirere til nye aksjoner

Twitter viser til to meldinger publisert fredag som årsak for utestengelsen.

Trump skriver i den ene meldingen at han ikke vil være til stede når påtroppende president Joe Biden tas i ed.

I den andre heter det blant annet at de 75 millioner amerikanerne som stemte på ham, som Trump kaller amerikanske patrioter, vil ha «en høy stemme» langt inn i framtida, og at de ikke vil bli behandlet urettferdig eller med manglende respekt.

Twitter mener det er sannsynlig at meldingene kan inspirere andre «til å gjenskape de voldelige handlingene som fant sted 6. januar», og at det finnes «flere indikatorer» på at de blir oppfattet som «oppmuntring til å gjøre dette».

Orwell-sammenligning

Presidentens sønn Donald Trump jr. omtaler utestengelsen som «galskap».

Han trekker paralleller til overvåkingssamfunnet i George Orwells dystopiske roman «1984», der staten har full kontroll over innbyggernes handlinger og tanker.

– Vi lever i Orwells 1984. Ytringsfriheten eksisterer ikke lenger i USA. Den døde med big tech, og gjelder bare for noen få utvalgte. Dette er total galskap, tvitrer han.

Favorittverktøy

Hele 56.571 av Trumps meldinger er nå slettet fra plattformen, og Trump mister verktøyet han har brukt til å kommunisere direkte med det amerikanske folket i mer enn et tiår. Kontoen hadde om lag 89 millioner følgere.

Han har brukt plattformen til å presentere politikk, utfordre motstandere, fornærme fiender, rose allierte (og seg selv) og til å spre desinformasjon, oppsummerer nyhetsbyrået AP.

Tidligere fredag fikk også Trump-støttespillerne Sidney Powell og Michael Flynn, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Twitter-kontoene sine sperret.

Trumps meldinger kan fortsatt leses på nettsiden thetrumparchive.com.

Kan lage egen medieplattform

Etter at den personlige kontoen ble sperret, tvitret Trump meldinger via den offisielle kontoen til det amerikanske presidentembetet.

I meldingene skrev han at Twitter konspirerte med Demokratene og «den radikale venstresiden».

Trump hevdet videre at han hadde forutsett at han ville bli utestengt, og at han allerede har sett på mulighetene for å lage en egen medieplattform.

Meldingene, som altså kom fra den offisielle @POTUS-kontoen, ble raskt fjernet av Twitter.

– Å bruke en annen konto i et forsøk på å omgå en utestengelse, er imot reglene våre, opplyser selskapet til nyhetsbyrået AFP.

Senere har også kontoen til Trump-kampanjen, @TeamTrump, blitt sperret.