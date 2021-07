Hercules styrtet: Minst 31 omkom i flyulykke på Filippinene

Dødstallet har steget til 31 etter at et militært transportfly med over 90 personer kræsjet på Filippinene etter å ha bommet på rullebanen.

Redningsmannskaper ifra Joint Task Force Sulu på Filippinene i arbeid ved flyvraket utenfor byen Patikul på øyas Jolo. Foto: Joint Task Force – Sulu/NTB

4. juli 2021 11:41 Sist oppdatert nå nettopp

17 personer er ikke gjort rede for, mens rundt 50 ble reddet og er innlagt på sykehus, opplyser generalen William Gonzalez.

Det var 92 om bord, inkludert tre piloter og fem andre besetningsmedlemmer.

Passasjerene var unge menn som nylig avsluttet sin første opplæring i forsvaret.

Filippinenes forsvarssjef opplyste tidligere at minst 40 soldater var reddet ut av det brennende flyvraket.

Bilder viser hvordan røyk og flammer står opp fra flyet.

– Nødetatene er på stedet nå. Vi ber for at vi kan redde flere liv, sier general Cirilito Sobejana.

Flyet forsøkte å lande på øya Jolo i Sulu-provinsen da det kræsjet i Patikul søndag formiddag lokal tid.

– Flyet bommet på rullebanen og forsøkte å få kraften tilbake, men mislyktes og kræsjet, sier Sobejana.

– Ikke angrepet

Flyet transporterte soldater som skulle utplasseres på Jolo, en øy som lenge har vært preget av et ytterliggående islamist-opprør.

Jihadistgruppen Abu Sayyaf er blant dem som er aktive i den sørlige delen av Filippinene.

Flyet har trolig ikke styrtet som følge av et angrep, opplyser talsperson for hæren i landet, Edgard Arevalo ifølge Reuters.

– Vårt fokus nå er på å redde overlevende, ikke etterforske årsaken til ulykken, uttaler han.

Vrakrestene etter det militære Hercules-flyet som styrtet sør på Filippinene søndag med over 90 mennesker om bord. 40 personer er reddet etter flystyrten. Minst 17 personer skal være omkommet. Foto: Joint Task Force – Sulu/NTB

Bildet, som er tatt av Joint Task Force – Sulu på Filippinene viser redningsmannskaper i arbeid ved flyvraket utenfor byen Patikul på øyas Jolo sør på Filippinene. Foto: Joint Task Force – Sulu/AP/NTB

Fikk flyet av USA

Flyet var av typen Lockheed C-130 Hercules. Det hadde nylig kommet til Filippinene, som et av to militærfly gitt til landet av USA gjennom en felles forsvarsavtale, skriver Reuters.

Ifølge en statlig nettside som omtalte overleveringen av flyene i januar, skulle de militære transportflyene gi landet økt kapasitet til å gjennomføre luftbårne militæraksjoner.

Det norske Luftforsvaret benyttet en flåte med seks slike Hercules-fly over 40 år, til de ble tatt ut av operativ drift i 2008. De ble erstattet med fire moderne C-130J Super Hercules-fly fra Lockheed Martin.

De gamle norske Hercules-maskinene ble solgt og brukes i dag som brannslukningsfly. Det filippinske ulykkesflyet skal ha første gang vært på vingene i 1988.