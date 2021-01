Han omtales som «Asias El Chapo». Likevel kjenner få navnet hans.

Nå nettopp

Et skurrete, halvmørkt bilde er det eneste som finnes av ham. Det til tross for at han er Asias største narkobaron. Og en av verdens mest ettersøkte menn.

Han er blitt sammenlignet med mexicanske «El Chapo», narkotikakongen som er dømt til livstid i amerikansk fengsel for drap, hvitvasking av penger og smugling av flere tonn narkotika til USA.

I over ti år har australsk politi jaktet på Tse Chi Lop, den antatte lederen av det asiatiske megakartellet Sam Gor. Gruppen dominerer narkotikahandelen i Asia-Stillehavsregionen, et marked der 70 milliarder dollar sirkulerer hvert år, ifølge The Guardian.

Fredag ble Lop pågrepet på flyplassen i Amsterdam, på anmodning fra australsk føderalt politi. Nå krever de mannen utlevert, slik at han kan stilles for retten i Australia.

Men hvem er egentlig denne mystiske narkobaronen?

Internasjonalt mål

Han er født i Kina, men har canadisk statsborgerskap. De siste årene har 57 år gamle Tse Chi Lop forflyttet seg mellom den kinesiske regionen Macao, Hongkong og Taiwan, ifølge BBC.

Han har tidligere sittet ni år i fengsel etter å ha blitt arrestert for narkotikahandel i USA på 1990-tallet. Etter han ble løslatt i 2006, plukket han raskt opp der han slapp, skriver Reuters i en rapport fra 2019.

Med kontakter i både Kina og flere land i Sørøst-Asia ble Lop en lukrativ smugler av narkotika, hovedsakelig stoffene metamfetamin og heroin. Mange av importørene befant seg i Australia. Landet har vært et lønnsomt narkotikamarked for kriminelle gjenger fra Asia siden slutten av Vietnamkrigen.

Innsatsen for å få fatt på den asiatiske narkobaronen har vært enorm. Lop har vært hovedmålet til den internasjonale operasjonen «Kungur», ledet av det føderale politiet i Australia (AFP).

Operasjonen er den største internasjonale innsatsen for å bekjempe asiatiske narkotikakarteller noensinne, ifølge Reuters. Over 20 byråer fra Asia, Nord-Amerika og Europa har vært involvert i etterforskningen.

Et paradis for narkotika

Blant medlemmene omtales Sam Gor kun som «The Company». Kartellet, som Lop angivelig har ledet, antas å ha hvitvasket milliarder av kroner fra narkotikavirksomhet. Ifølge FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) innhentet gruppen i 2018 opp mot 17 milliarder dollar bare fra metamfetamin.

Australsk føderalt politi mener Sam Gor er ansvarlig for 70 prosent av all ulovlig narkotika som kommer inn i Australia. Stoffene antas å produseres i Myanmar, på laboratorier som stadig blir større.

I den fjellrike og lovløse delstaten Shan får kartellet friheten de trenger til å drive narkotikavirksomheten i stor skala, skriver Reuters. Væpnede opprørsgrupper har lenge kontrollert store deler av området. Inntektene fra narkotikahandelen er blitt brukt til å finansiere kamper mot militæret.

De siste årene er flere grupper blitt arrestert, men virksomheten fortsetter å blomstre. Situasjonen er blitt en hodepine for myndighetene i Myanmar.

– Trusselen om narkotika bryter sakte ned samfunnet vårt, ødelegger livene til ungdommene våre, og verdigheten og fremtiden til vårt land, sa president Win Myint under en tale i 2019.

Politiet i Myanmar vokter beslaglagt narkotika. Det skal brennes under en seremoni på den internasjonale dagen mot misbruk av narkotika og ulovlig narkotikahandel. Foto: Thein Zaw, AP/NTB

Ønsker overlevering til Australia

Til tross for det enorme omfanget av den asiatiske narkotikavirksomheten har Tse Chi Lop vært et ukjent navn for mange. De latinamerikanske narkotikakartellene er blitt verdenskjent for sin nådeløse og blodige virksomhet. De asiatiske gruppene har opptrådt på en mer subtil måte.

– De kriminelle gruppene i Sørøst-Asia opererer med sømløs effektivitet. De fungerer som et globalt selskap, sier en tidligere tjenestemann for narkotikaarbeidet til Reuters.

Lop har til nå holdt seg under radaren og vært relativt diskret. Fredagens pågripelse beskrives som den viktigste for australsk føderalt politi på to tiår, ifølge australske medier. Landets myndigheter ønsker nå å få Lop overlevert slik at han kan stilles for retten der.