Flagg i stedet for folk. Slik vil Bidens innsettelse se ut.

Nesten 200.000 flagg skal representere menneskene som ikke kan delta på innsettelsen av Joe Biden og Kamala Harris.

Nå nettopp

Omkring 200.000 flagg er plassert på National Mall i Washington D.C. i forkant av Joe Biden sin innsettelse. I front vises den amerikanske kongressbygningen, der Joe Biden skal tas i ed. Foto: Alex Brandon, AP/NTB

Vanligvis strømmer hundre tusener av mennesker til Washington D.C. for å være vitne til innsettelsen av en ny president. 1,8 millioner deltok på innsettelsen av Barack Obama i 2009. Da Donald Trump ble tatt i ed i 2017, ble publikumsantallet anslått å være betydelig lavere.

I år vil National Mall, plassen foran kongressbygningen der presidenten skal tas i ed, være folketom. Innsettelsen av president Joe Biden og visepresident Kamala Harris er preget av pandemi og et usedvanlig høyt nivå av sikkerhet etter stormingen av kongressbygningen 6. januar.

I stedet for mennesker vil National Mall i år være dekket av omkring 200.000 flagg. De er ment å hedre de over 400.000 amerikanerne som har mistet livet under koronapandemien, skriver avisen HuffPost. I tillegg skal 56 lyspilarer representere alle USAs delstater og territorier.

Omkring 200.000 flagg er opplyst på National Mall i forkant av innsettelsen av Joe Biden i Washington D.C. Foto: Joe Raedle, Reuters/NTB

Joe Biden skal tas i ed foran kongressbygningen i Washington D.C. Vanligvis strømmer flere hundre tusener til hovedstaden for å være vitne til innsettelsen, men i år vil plassen være folketom. Foto: Alex Brandon, AP/NTB

Amerikanske flagg er plassert foran kongressbygningen i forkant av innsettelsen av president Joe Biden og Kamala Harris. Foto: Alex Brandon, AP/NTB

191.500 amerikanske flagg og 56 lyspilarer er plassert på National Mall. Foto: Alex Brandon, AP/NTB

Arbeidere setter opp flagg på National Mall, som skal representere menneskene som ikke har mulighet til å delta på innsettelsen av Joe Biden på grunn av koronapandemien. Foto: Carlos Barria, Reuters/NTB

USA forbereder seg på innsettelsen av Joe Biden og Kamala Harris. Den vil finne sted onsdag 20. januar. Foto: Carlos Barria, Reuters/NTB