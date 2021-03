Minst åtte drept på ny blodig dag i Myanmar

Minst åtte demonstranter er drept i protester mot militærjuntaen i Myanmar, melder lokale medier og øyenvitner.

Opprørspoliti forsøker å spre demonstranter i Mandalay. Minst to demonstranter ble drept i byen lørdag. Foto: AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Flere andre ble såret da sikkerhetsstyrker åpnet ild mot demonstranter i flere byer.

I storbyen Yangon ble tre mennesker drept da opprørspoliti slo ned protester i flere områder av byen fredag kveld.

Tre andre demonstranter ble drept i demonstrasjoner i Mandalay, landets nest største by, lørdag, ifølge et øyenvitne og en journalist fra det tyske nyhetsbyrået DPA.

En såret mann blir båret vekk etter at opprørspoliti slo ned en demonstrasjon i Mandalay lørdag. Foto: AP / NTB

To demonstranter ble også drept i protester i Pyay, et tett befolket samfunn 26 mil nordvest for Yangon, melder Radio Free Asia.

Brøt portforbud

Tusenvis av mennesker brøt portforbudet i byer over hele Myanmar etter klokka 20 fredag kveld for å ta del i minnemarkeringer for drepte demonstranter.

På forhånd var folk blitt oppfordret via sosiale medier til å delta i markeringer for de over 70 menneskene som er drept siden kuppet 1. februar, samt for de mange hundre som ble drept da den forrige juntaen slo ned fredelige demonstrasjoner i 1988.

Leger, medisinstudenter og andre universitetsstudenter demonstrerer i Myanmars nest største by Mandalay lørdag. Foto: AP / NTB

Lørdag var det nøyaktig 33 år siden studenten Phone Maw ble skutt og drept av sikkerhetsstyrker på det tekniske universitetet i byen.

Avviser ansvar

Drapet utløste en storstilt protest mot militærstyret, og om lag 3.000 mennesker anslås å ha blitt drept da hæren slo ned på demokratibevegelsen. Det var som del av denne bevegelsen at Aung San Suu Kyi steg fram som en demokratiforkjemper.

Den 1. februar grep de militære på nytt makten i et kupp og satte Suu Kyi og andre politiske ledere i husarrest. Siden har det vært store demonstrasjoner i flere av landets byer.

Militærjuntaen avviser alt ansvar for at folk som trosser demonstrasjonsforbudet, blir drept og begrunner maktovertakelsen med det den hevder var omfattende fusk under valget på ny nasjonalforsamling i november.