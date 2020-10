Trump tror ikke på dårlige målinger

Donald Trump tror fortsatt på en overlegen seier i valget, sa han til tilhengerne som jublet utenfor Det hvite hus.

USAs president Donald Trump gjentok at «vi skal bekjempe Kina-viruset» da han talte til jublende tilhengere på plenen utenfor Det hvite hus. Foto: Alex Brandon / AP

10. okt. 2020 20:29 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Vi elsker deg, vi elsker deg, vi elsker deg, ropte hundrevis av mennesker.

– Jeg elsker dere også, sa presidenten med et bredt smil.

Det var presidentens første tale etter at han ble skrevet ut av sykehuset. Det er fortsatt ukjent om han er helt frisk og ikke lenger kan regnes som smittebærer.

– Jeg føler meg veldig bra, sa han til stor jubel.

Flere hundre mennesker var samlet til plenen utenfor Det hvite hus. De var invitert til en «fredelig demonstrasjon for lov og orden». Arrangøren var Candace Owens, en av Trumps fremste svarte støttespillere.

Over 2000 var invitert, men så mange kom ikke inn på plenen.

Arrangørene hadde delt ut T-skjorter på forhånd. De aller fleste hadde også røde caps, med

De ble oppfordret til å bruke munnbind og holde fysisk avstand. TV-bildene viste at mange sto tett, mange så ut til å bruke munnbind.

Egentlig er det ikke lov å samle mer enn 50 mennesker i landets hovedstad. Men den regelen gjelder ikke på føderal grunn, slik Det hvite hus er.

Tilhengerne hylte og ropte «vi elsker deg» til presidenten under den drøyt 15 minutter lange valgkamptalen. Foto: Alex Brandon / AP

Frir til minoriteter

Presidenten fikk nesten ikke fullført setninger før tilhørerne avbrøt ham med jubel. Han sammenlignet de entusiastiske tilhengerne sine med møtene motparten Joe Biden har hatt i valgkampen. Den demokratiske utfordreren holder seg strengt til smittevernreglene. Det betyr små forsamlinger.

Han tok for seg områdene der politiske analytikere sier at han sliter med oppslutningen, og avviste disse analysene blankt.

Trump gjentok at han har gjort svært mye for de fargede, og at mange av dem er takknemlige.

Han minnet om at mange av opptøyene i kjølvannet av at svarte amerikanere har dødd i politiets varetekt har gått ut over nabolag med mange minoriteter.

Presidenten tordnet mot demonstrantene som han først kalte «sosialister». Så sa han at de er verre enn det, «kommunister».

Ledende medier, som CNN, mener at Trump egentlig ikke har stor tro på at minoriteter vil forlate Det demokratiske partiet og stemme på ham. Men ved å tale til dem, kan han svekke inntrykket av at han har et dårlig forhold til dem.

Det er viktig med tanke på at mange hvite velgere ikke har lyst til å stemme på en kandidat mange opplever som rasistisk.

Terapeuter i stedet for politi

Mange av de inviterte var politifolk. Trump hevdet at dersom demokratene vinner, vil de gå til kamp mot lovens håndhevere.

Han sa også at han har støtte fra alle politiorganisasjonene i landet.

– Vel jeg sier alle. Men da finner vel de en, og sier at jeg gir et galt inntrykk, sa han.

«De» i denne sammenheng er det han kaller «løgnmediene». Det er en kjennsgjerning at Trump har solid støtte i politiets organisasjoner.

Han sa også at om Biden blir president, vil det ikke lenger være politi som svarer når befolkninger ringer nødnummeret, men en terapeut.

Optimist før valget

Han hevdet også at de fleste valgløftene fra valget i 2016 er innfridd.

– Vi har tømt sumpen, sa han om Washington DC.

Og han sa at muren mot Mexico snart er ferdig.

Etter en uke der de aller fleste mediene har hatt mange historier om dårlige meningsmålinger, sa Trump at han har mange gode målinger fra de viktige vippestatene.

Selv svært Trump-vennlige Fox News har hatt artikler om at Trump henger etter Joe Biden. Andre medier har hatt mange intervjuer med både navngitte og anonyme republikanske ledere som frykter at de får et valgskred mot seg.

Trump blåste av dette, og lovet at han vil vinne. Samtidig fortsetter han å hevde at det foregår storstilt valgjuks.

Han sa at det er funnet mange stemmesedler i grøfter, noe talspersonene hans har hatt vanskelig for å dokumentere tidligere.