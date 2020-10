Paraplyer, lys og tre fingre i været – protestbevegelsen i Thailand har adoptert Hongkong-taktikker

Paraplyer som skjold, chattegrupper og tegn som varsler at opprørspoliti er på vei. Protestbevegelsen i Thailand er inspirert av sine motstykker i Hongkong.

Tusenvis av lys fra mobiltelefoner lyser opp i Thailands gater under demonstrasjonene mot myndighetene. Foto: Sakchai Lalit/AP/NTB

NTB-AFP

Titusener av thailendere har den siste tiden demonstrert mot regjeringen og kongehuset i Thailand. Myndighetene har reagert med unntakslover, opprørspoliti og pågripelser, men protestene fortsetter.

I front står studentaktivister, slik de også har gjort i Hongkong, der protestene har vært rettet mot at myndighetene i Beijing sikrer seg stadig mer kontroll over styre og stell.

Bilder fra Bangkok i helgen viser aktivister i hjelmer, dykkermasker og gassmasker som konfrontere politiet – bilder som minner sterkt om metodene som ble brukt av protestbevegelsen i Hongkong i fjor.

For å stå imot opprørspolitiet har aktivistene i Thailand også imitert Hongkong-aktivistenes tendens til å bevege seg til nye steder og dukke opp på uventede steder som ut av ingenting – en filosofi som tilskrives kampsporthelten Bruce Lee.

– Nå er vi som en strøm som beveger seg raskt og som når som helt er klar til å endre retning, sier Panumas «James» Singprom, en av grunnleggerne av Free Youth, som er en av de viktigste grupperingene i protestbevegelsen.

– Staten har presset oss til å tilpasse oss raskt, sier han.

Tre fingre i været for forandring. Thailandske demonstranter har tatt i bruk flere virkemidler som minner om demonstrasjonene i Hongkong, blant dem bruken av fingre i været for å symbolisere endringene de ber om. Her fra en av Bangkoks forsteder. Foto: Sakchai Lalit/AP/NTB

Tre krav

Demonstrantene i Thailand har trosset advarsler og forsamlingsforbud for å opprettholde bevegelsen som har ført titusener av demonstranter ut i gatene de siste månedene.

Kravene er at den tidligere juntalederen som nå er statsminister skal gå av, at grunnloven skal skrives om for å sikre et reelt demokrat og at denne grunnloven også skal stå over det mektige kongehuset.

For å unngå overvåking og pågripelser har de i likhet med Hongkong-bevegelsen tatt i bruk krypterte meldingstjenester, som Telegram, for å organisere protestene. Møtestedene er blitt kunngjort bare en time før hver demonstrasjon.

Etter hvert som noen av bevegelsens frontfigurer er blitt pågrepet, har demonstrantene også kopiert en annen taktikk fra Hongkong – organiseringen har foregått uten noen klare ledere, i stedet bruker aktivistene emneknagger på sosiale medier for å spre budskapet.

De fleste som deltar i protestene, er selvorganisert, sier «James».

En paraply er ikke et våpen, er budskapet denne unge demokratiaktivisten holder opp under en demonstrasjon i en av Bangkoks forsteder. Foto: Sakchai Lalit/AP/NTB

Støtte til Hongkong

Kameratskapet mellom aktivistene i Hongkong og Thailand ble tydelig i Bangkok i helgen, der demonstrantene ropte «gi selvstendigheten tilbake til Hongkong», mens de holdt opp lysende mobiler.

Og akkurat som aktivistene i Hongkong holdt hendene i været som et tegn på sine fem krav, holder aktivistene i Thailand tre fingre i været som symbol på sine tre krav – en hilsen som er adoptert fra filmene «Hunger Games».

Både i Hongkong og Taiwan har unge aktivister vært rause med gode råd og støtteerklæringer, og samarbeidet har nå fått navnet «Melkete-alliansen», ettersom te med melk er en populær drikk alle de tre stedene.

Da bildene av opprørspoliti som brukte vannkanoner mot ubevæpnede demonstranter, spredte seg på nettet, delte aktivister i Hongkong tips om hvordan de kunne håndtere situasjonen. En av dem anbefalte bruk av paraplyer som skjold og dunker med saltvann.

– Bruk talentene og motet deres, skriver en Twitter-bruker i Hongkong kalt Crystaljel.

Demokratiaktivistene i Thailand har tatt i bruk paraplyer for å beskytte seg mot vannkanoner, etter tips fra demonstrantene i Hongkong. Det er blitt delt ut fargerike paraplyer flere steder. Foto: Sakchai Lalit/AP/NTB

Paraplyrekke

Fredag kveld ble paraplyene tatt i bruk under en protest i Bangkoks forretningsstrøk. Det ble delt ut fargerike paraplyer til alle som sto i første rekke i et forsøk på å danne en menneskelig forsvarslinje mot opprørsstyrkene.

Også under søndagens protest dannet demonstrasjonene menneskelige kjeder for å spre informasjon og dele ut forsyninger bestående av hjelmer, dykkermasker og vann.

Organiseringen gjorde det også lett for folkemengden å spre seg raskt slik at ambulanser skulle kunne nå fram til sykehus i nærheten.

Og for å signalisere fare har de unge thailenderne begynt å krysse armene for at alle skal bli advart.

Men til tross for likheten har Hongkong ikke opplevd de voldelige politiaksjonene som demonstranter i Thailand tidligere er blitt møtt med.

En Hongkong-aktivist skriver at thailenderne neppe trenger opplæring i hvordan de skal protestere.

– De har hatt flere kupp enn vi har hatt måltider, skriver han.

– Da de brukte granater i 2014, sang dere fortsatt protestsanger, legger han til.

