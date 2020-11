Testkapasiteten sprengt i Sverige

Syv av 21 regioner i Sverige har større etterspørsel etter testing og smittesporing enn de klarer å håndtere. I Göteborg-regionen vil de begynne å sende prøver til utlandet.

– Alle kurver går feil vei, sa statsminister Stefan Löfven om smittesituasjonen onsdag. Foto: Henrik Montgomery / Nyhetsbyrån / NTB

Kari Mette Hole Journalist

Kristian Havnes Klemetzen Journalist

9 minutter siden

I Sverige øker smittespredningen i 20 av 21 fylker, og seks fylker rapporterer at smitten har tatt seg inn på sykehjem, melder SVT.

– Dessverre ser det ut til at vi går mot mørkere tider når det gjelder smittespredningen. Alle kurver går feil vei, sa statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse onsdag.

Flere av de hardest smitterammede regionene har innført strengere lokale tiltak de siste ukene, blant annet oppfordringer om å unngå butikker og treningssentre.

Onsdag annonserte statsministeren nasjonal skjenkestopp klokken 22 fra og med fredag 20. november. Tidligere onsdag kom også meldingen om at Stockholm har innført besøksforbud på samtlige sykehjem og aldershjem.

Smitteutviklingen i nabolandet har tatt en dramatisk vending bare få uker etter at svenske helsemyndigheter så langt lysere på situasjonen. Statsepidemiolog Anders Tegnell trodde senest i oktober at det ikke ville komme en sterk smitteøkning utover høsten, melder NTB.

Onsdag denne uken ble det meldt om 25 koronarelaterte dødsfall og 4467 nye smittetilfeller. Samme dag en måned tidligere var antallet nye smittede 902.

Smitteøkningen har ført til større behov for testing og smittesporing, og flere steder i landet er nå kapasiteten sprengt.

Syv regioner i Sverige har nådd smertegrensen for testkapasitet, og har større etterspørsel etter koronatesting enn de klarer å håndtere. Det viser rapporter fra fylkene fra den siste uken, som SVT har gjennomgått.

Statsepidemiolog Anders Tegnell trodde bare for noen uker siden at Sverige ikke ville få en ny smittebølge i høst. Nå har smitten økt dramatisk. Foto: Jonas Ekstromer / Nyhetsbyrån / NTB

Kritisk mangel på smittesporere

Samtidig har Svenska Dagbladet kontaktet alle regionene og kartlagt at minst 13 regioner ikke har nok smittesporere.

Situasjonen er spesielt kritisk i Örebro, som er den regionen der smitten spres raskest. Örebro har nå 729 smittede pr. 100.000 innbyggere de to foregående ukene, viser FHIs oversikt.

Til sammenligning var tallet 254 smittede per 100.000 for Oslo i den samme perioden, som er den høyeste forekomsten i Norge.

Björn Strandell, som er medisinsk ansvarlig lege for smittesporing i regionen, sier til Svenska Dagbladet at smitten har tidoblet seg den siste måneden. Han oppgir at ti pensjonerte leger jobber opptil syv dager i uken med smittesporing, i tillegg til ti distriktsleger og 25 sykepleiere som jobber ekstra med smittesporing på fritiden. Likevel er det ikke nok til å håndtere det økte smittetrykket.

– Smittesporerne våre er utslitte. Vi har ikke tid til å ringe dem som testet positivt samme dag og dette svekker smittesporingen. Det betyr at vi ikke kan stoppe smittespredningen like effektivt, sier Strandell til avisen.

Testkapasiteten kneler i flere fylker i Sverige etter at smitten har økt kraftig. I 13 regioner er det ikke nok personell til å drive smittesporing. Foto: Mikael Fritzon / TT Nyhetsbyrån / NTB

Vil sende tester til Tyskland og Danmark

I Västra Götaland, regionen Göteborg tilhører og Sveriges nest største i folketall, ble det mandag besluttet å nedskalere testingen med 25 prosent resten av uken.

Det kom som en følge av at etterspørselen etter tester har økt med 10.000 i uken, fra 20.000 tester i regionen i september og begynnelsen av oktober til 30.000 tester de siste ukene.

Med for stort trykk på laboratoriene, så regionen seg nødt til å bremse testingen for at ventetiden på prøvesvar ikke skulle bli for lang.

Nå planlegger regionen å øke testkapasiteten igjen ved å sende prøvene til Tyskland og Danmark, melder SVT. Dermed håper de å kunne teste 45.000 i uken.

Det er nå bekreftet 166.707 smittetilfeller og 6082 koronarelaterte dødsfall i Sverige, ifølge landets folkehelsemyndigheter.