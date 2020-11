Sekunder etter at valget ble avgjort, eksploderte jubelen i New York. - Nå er det vår tur til å feste!

NEW YORK/ATLANTA (Aftenposten): Folk danser i gatene over hele USA. Men engasjerte Trump-tilhengere nekter å erkjenne nederlaget.

Det var jubel og champagne i Washington State Park i New York lørdag ettermiddag. Elyse Gill (39) og ektemannen Ryan (39) var med på festen. Foto: Nora Savosnick

– Dette føles helt fantastisk! sier Elyse Gill (39).

Hun står på en benk sammen med ektemannen Ryan (39) og har en åpnet flaske Veuve Clicquot-champagne i hånden.

Paret løp på butikken og kjøpte boblevinen da CNN kunngjorde at Biden hadde vunnet.

– Dette er en enorm lettelse og en stor seier for alle som er opptatt av klimaendringer, behandlingen av afrikansk-amerikanere, LGBTQ-rettigheter eller bare en bedre verden, sier Ryan.

– Hvordan tror du den andre siden føler det nå?

– Skal jeg være helt ærlig, så bryr jeg meg ikke. De har bare sutret og klaget og oppført seg som idioter i fire år. Nå er det vår tur til å feste!

Mange sier de har vært uhyre spente de siste dagene. Jonathan Jarvis (36) måtte til slutt legge fra seg telefonen og slå av TV-en.

– Jeg tenkte at jeg ville høre det når resultatet var klart, og det gjorde jeg. Folk begynte å tute og juble, sier han.

Jarvis sier at de siste fire årene har vært vanskelige, men at han “allerede har lagt dem bak seg”.

– Dette må være den beste dagen hittil i år? I kveld skal vi bare feire og danse i gatene.

Mange feiret i Washington Square Park i New York lørdag ettermiddag. Foto: Nora Savosnick

Protesterte mot Bidens valgseier

At stemningen var god på Manhattan, er kanskje ingen overraskelse. Dette er tross alt i en delstat der Joe Biden vant nærmere 60 prosent av stemmene.

I den langt jevnere delstaten Georgia, der Biden ser ut til å vinne med bare noen få tusen stemmer, var det lett å finne folk som var preget av både vrede og glede.

Ved delstatsforsamlingen i Atlanta, Georgias største by, protesterte 3–400 Trump-tilhengere mot Bidens valgseier, som de mener er basert på fusk. Demonstrantene veivet med flagg, sang «God Bless America» og flere kjørte forbi med flaggpyntede biler og tutet. De viste tommelen opp.

Andre bilister, åpenbart Trump-motstandere, viste imidlertid en annen finger til demonstrantene.

Trump-tilhengere protesterte i Atlanta på lørdag. Foto: Bjørge, Stein

Tror ikke Biden flytter inn i Det hvite hus

– Valget er blitt stjålet. Det er det ingen tvil om. Døde personer kan ikke stemme, sier Mike Caldwell til Aftenposten.

Han refererer da til påstander fra enkelte delstater som enten er ubekreftet eller tilbakevist. Caldwell har ingen tro – «ingen i helvete», som han sier – på at demokrater kunne vinne i Georgia på lovlig vis.

Selv om delstatens øverste ansvarlige for stemmeopptellingen – administrasjonsminister Brad Raffensperger – er republikaner.

Han han tror om dagene og ukene fremover?

– Det er ingen sjanser for at Joe Biden får bli innsatt som president eller ta sete i Det ovale kontor, sier Caldwell før han slutter seg til sine meningsfeller på andre siden av gaten.

– Tirsdag gråt vi av sorg. I dag gråter vi av glede.

I Freedom Park, fem kilometer unna, er atmosfæren ganske annerledes. I veikryssene her, øst for Atlanta sentrum, tuter glade bilister til smilende fotgjengere. Her har demokrater, tilhengere av Joe Biden og motstandere av Donald Trump samlet seg for å holde fest.

Rett ved parken bor Margareta Larsson fra Sverige.

– Dette er så bra. Vi er så glade, sier hun.

Kvelden før, da alt så ut til å gå i Bidens retning, møttes naboene til fest med champagne og mariachi-orkester i gaten.

I parken er det taler, musikk, mat og løftet stemning. Mia Eden og Ivan Arambula har tatt med seg barna Santi og Katia til feiringen. De to kommer opprinnelig fra Mexico og Brasil.

– Vi er overlykkelige. Valgkvelden gråt vi av sorg. I dag gråt vi av glede, forteller Eden.

– Det nytter å stemme. Og vi vi være et godt eksempel for våre barn, legger Arambula til.

– Dette er viktig for USA. Dette er viktig for verden, sier Eden.