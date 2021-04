Japan erklærer krisetilstand for å håndtere tredje koronabølge

Japan erklærte fredag krisetilstand for hovedstaden Tokyo og tre andre regioner for å demme opp for en ny smittebølge.

Japans statsminister Yoshihide Suga kunngjorde fredag kraftige innstramminger for å møte en ny smittebølge den nærmeste tiden. Eugene Hoshiko, Pool/ AP/ NTB

NTB

18 minutter siden

Statsminister Yoshide Suga sier at kriseberedskapen innføres i Tokyo og de tre prefekturene Kyoto, Osaka og Hyogo. I disse områdene bor det 126 millioner mennesker.

– Under en periode med krisetilstand fra 25. april til 11. mai vil regjeringen stenge restauranter, barer og karaokebarer som serverer alkohol, samt at store sportsbegivenheter må bli gjennomført uten publikum, sier økonomiminister Ysatoshi Nishamura ifølge Reuters.

– Vi behøver kraftige, korte og målrettede tiltak, sier han videre og understreker viktigheten av å begrense folks bevegelser.

Tiltakene kommer for å møte en ny smittebølge som er ventet bare tre måneder før Japan etter planen skal gjennomføre sitt allerede forsinkede OL. Sykehusene i alle de fire områdene er allerede sterkt presset på grunn av økningen i antall pasienter med covid-19.

Osaka meldte torsdag om 1.167 nye smittetilfeller siste døgn, den tredje dagen på rad med over 1.000 nye smittede. Tokyo meldte samme dag om 861 nye smittetilfeller, det høyeste antallet på nesten tre måneder.

Utrullingen av vaksiner begynte i Japan i midten av februar, men arbeidet går svært sakte. Bare 0,7 prosent av befolkningen er fullvaksinert så langt, ifølge statsministerens kontor.