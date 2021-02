Ytringsfriheten i India er under press. Både Facebook og Twitter kan bli fjernet.

– Dere må følge Indias grunnlov, sa Indias IT-minister. Beskjeden gikk til amerikanske teknologikjemper.

Indiske bønder slår en brennende figur av Indias statsminister Narendra Modi. Bondeopprøret har vart i et halvt år. Nå trekkes amerikanske nettgiganter inn i konflikten. Foto: Altaf Qadri, NTB, AP

I går 23:46

Indiske bønder er rasende. I hovedstaden New Delhi kjører traktorer gjennom skyer av tåregass. Demonstrantene sperrer veier og brenner bilder av statsminister Narendra Modi.

Myndighetene prøver å hindre at kritikk av statsministeren spres på internett. Derfor har de havnet i en krangel med Twitter.

Krangelen kan få store konsekvenser for den digitale ytringsfriheten landet. Torsdag kom en klar beskjed fra regjeringen. Flere tjenester kan havne i dragsuget.

Torsdag talte den indiske IT-ministeren Ravi Shankar Prasad foran parlamentet. Han sa at både Twitter, Facebook, Linkedin og Whatsapp er velkommen i India – men bare om de følger indiske regler.

– Dere må følge Indias grunnlov, sa Prasad ifølge Reuters.

Twitter har gjort noe av det Indias regjering krevde. Onsdag delte de et blogginnlegg der de skriver at over 500 kontoer er fjernet. I tillegg har de tatt grep mot hundrevis av kontoer som oppfordrer til vold og trusler. De har også dempet spredningen av emneknagger med skadelig innhold.

Men de nekter å fjerne kontoene til journalister, aktivister og andre som selskapet mener bruker retten sin til å kritisere regjeringen.

Indiske myndigheter er svært skuffet, skriver de i en pressemelding. IT-ministeren uttrykker «dyp misnøye» med Twitters oppførsel.

Indias IT-minister Ravi Shankar Prasad sa torsdag at både Twitter, Facebook, Linkedin og Whatsapp er velkommen i India – men bare om de følger indiske regler. Foto: Anindito Mukherjee / Reuters / NTB

Bondeopprøret har vart i et halvt år

Bakgrunnen for krangelen er det pågående bondeopprøret, som har vart i et halvt år.

Bøndene er sinte blant annet fordi de tjener svært lite på arbeidet sitt. Over halvparten av Indias yrkesaktive befolkning jobber med landbruk. Men over 20 prosent av bøndene i landet lever under fattigdomsgrensen.

Nå krever de at regjeringen trekker tilbake nye landbrukslover som ble vedtatt i september. De nye lovene åpner for mindre statlig kontroll. Mange bønder mener at de vil være sjanseløse i møte med private aktører som vil presse prisene ned.

Indiske myndigheter svarte på demonstrasjonene. Det brøt ut vold da politi og demonstranter møttes, selv om demonstrasjonene var fredelige.

Myndighetene prøver også å hindre at historier fra demonstrasjonene spres. Internett ble stengt i flere områder rundt hovedstaden og regionen Dehli. Ni journalister er tiltalt etter å ha skrevet om demonstrasjonene. Og den indiske regjeringen har krevd at over 1100 Twitterkontoer fjernes.

Forholdet mellom Narendra Modi (foran) og Kinas øverste leder Xi Jinping har vært dårlig. Men de kan få én ting til felles. I Kina er hverken Twitter eller Facebook tilgjengelig. Nå kan India følge etter. Foto: Manish Swarup / AP / NTB

Hva sier Indias lover?

Myndighetene mener at Twitter bidrar til å spre farlig feilinformasjon ved å la emneknagger om folkemord mot bønder spre seg.

Myndighetene mener at Twitter har brutt IT-loven som kom i 2000. Den sier blant annet at myndighetene kan gripe inn i informasjon som deles digitalt dersom det er nødvendig for å bevare rikets sikkerhet.

Twitter har ikke kommentert myndighetenes uttalelse torsdag. Onsdag skrev selskapet at de vil fortsette dialogen med myndighetene. Men de vil også fortsette å kjempe for ytringsfriheten. IT-departementet mener at det Twitter gjør, ikke har noe med hverken pressefrihet eller ytringsfrihet å gjøre.

Jusprofessor David Kaye sier til The New York Times at han mener Twitter er på riktig side av konflikten med India. Foto: Carlos Jasso / Reuters / NTB

Kan få konsekvenser

Konflikten vekker oppsikt.

Til The New York Times sier David Kaye, jusprofessor ved Universitetet i California, at han mener Twitter gjør det riktige her. Kaye var tidligere FNs spesialrapportør om ytringsfrihet.

– Twitter sier at de ikke vil følge ordre som de mener ikke følger indisk lov, og som krenker ytringsfriheten.

Kaye påpeker også at India ikke har oppført seg så demokratisk med Modi som statsminister. Han lurer mest på hvorfor ikke Twitter har tatt grep tidligere.

Jusprofessoren lurer på hva krangelen mellom Twitter og Indias regjering kan ha å si for fremtiden. Vil Twitter havne i konflikt med flere regjeringer? Vil de risikere å bli utestengt fra India, med nesten 1,4 milliarder innbyggere?

Flere enn Twitter kan også bli påvirket, skriver teknologijournalist Casey Newton. Han lager nyhetsbrevet Platformer. Facebook kan ende opp i en lignende konflikt med indiske myndigheter, mener han.

Årsaken er Facebook Oversight Board. Det er et uavhengig råd som skal ha siste ord i spørsmål om hva som er lov å dele.

Snart skal rådet drøfte om det var riktig å fjerne et innlegg som var kritisk til statsminister Narendra Modi. Dersom rådet konkluderer med at kritikken burde få stå, kan det også påvirke hvordan Facebook modererer innhold i India. Facebook forplikter seg til å følge rådets avgjørelse.