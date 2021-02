Demonstranter plyndret butikker i eksklusiv gate i Barcelona

For femte kveld på rad var det demonstrasjoner og sammenstøt med politi i flere spanske byer, i protest mot fengslingen av en rapper.

Folk plyndret en Versace-butikk i Barcelona lørdag kveld. Foto: Felipe Dana, AP / NTB

NTB

21. feb. 2021 08:03 Sist oppdatert nå nettopp

Minst 6000 demonstranter samlet seg i sentrum av Barcelona. Det er den største demonstrasjonen så langt, ifølge politiets anslag.

I likhet med kveldene før laget demonstrantene barrikader av søppelcontainere og satte fyr på dem. Demonstranter knuste butikkvinduer og plyndret butikker i den eksklusive gaten Passeig de Gracia. Andre kastet stein, flasker, kinaputter og egg mot politiet.

En person stikker av med varer fra et knust butikkvindu i Barcelona. Foto: Joan Mateu, AP / NTB

Politiet brukte køller og vannkanoner for å få kontroll over situasjonen. Avisen El Periódico skriver at politiet skjøt med gummikuler.

Det var demonstrasjoner lørdag kveld også i flere andre byer i Catalonia, blant annet i Lleida, og i Madrid, Palma de Mallorca og Pamplona. Minst elleve personer ble pågrepet i Catalonia.

Demonstranter rev ned et trafikklys i Barcelona lørdag kveld. Foto: Joan Mateu, AP / NTB

Rapperen Pablo Hasél ble pågrepet tirsdag i Lleida for ikke å ha møtt til soning.

Den 32 år gamle sterkt venstreorienterte mannen, som egentlig heter Pablo Rivadulla, ble nylig dømt til ni måneders fengsel for å ha kalt tidligere kong Juan Carlos mafiaboss, glorifisert terrorisme og for å ha anklaget politiet for å ha torturert og drept demonstranter og migranter.

Som svar på demonstrasjonene har regjeringen lovet å endre regelverket, slik at man ikke kan idømmes fengselsstraff i saker som omhandler ytringsfrihet.