Få presidenter har holdt munn så lenge som Joe Biden. Torsdag skal han grilles.

: Biden vil ganske sikkert også bli spurt om han har tillit til partifellen Andrew Cuomo, guvernør i New York. Cuomo er under hardt press på flere fronter. En rekke kvinner har anklaget ham for trakassering og upassende oppførsel. Han beskyldes for å ha fusket med koronatall i delstaten og skapt en koronakrise på sykehjemmene i fjor. Det siste er påstander om at han ordnet det slik at slekten snek i testkøen i fjor.