Drømmehjemmet ble til gjeldsbombe. Aldri før har russere tatt opp mer lån.

MURINO (Aftenposten): Pandemien traff lommeboken: Aldri før har russere hatt en større gjeldsbyrde.

Svetlana Novoselova og Maksim Novoselov og datteren Valerija brukte mer enn de hadde på å skape drømmehjemmet. Foto: Sergej Gratsjev, Aftenposten

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

13. apr. 2021 08:22 Sist oppdatert nå nettopp

Svetlana Novoselova og Maksim Novoselov kjøpte en leilighet av betong. Betongvegger, betongtak og betonggulv. Men de så ikke betongen. De så muligheter. Her skulle de bygge et nytt hjem i drømmebyen St. Petersburg. Riktignok lå leiligheten et godt stykke utenfor storbyen, i Murino. Men de mente de hadde klart det.

De hadde fått huslån. Ok, så måtte nesten begge lønningene brukes til å betale det ned, men det kom til å gå akkurat. Nå skulle endelig drømmen om en toromsleilighet bli virkelig. Så kom koronapandemien.