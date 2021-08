15 millioner amerikanere ligger etter med husleien. Men de er trygge i to måneder til.

Myndighetene vil desperat avverge masseutkastelser. Effektene kan prege USA i årevis.

27 år gamle Chelsea Rivera før et rettsmøte i Columbus mandag. Rivera skylder 3000 dollar, 26.000 kroner, i husleie. Hun frykter at hun og hennes tre sønner vil kastes ut av ettromsleiligheten som de leier.

4. aug. 2021 18:36 Sist oppdatert nå nettopp

For å holde seg hjemme og unngå smittespredning trengs én ting: et hjem. Det var dette som lå til grunn da USAs smittevernetat, CDC, i fjor innførte et forbud mot å kaste ut leietagere som lå etter med husleien.

Ett år senere øker smitten på nytt. Likevel gikk forbudet mot utkastelser ut i helgen. Men etter to kaotiske døgn kom en ny tomåneders utsettelse på plass.

Men flere millioner amerikanske leietagere går fortsatt en usikker fremtid i møte.

Frykter flere hjemløse

– Dette kan bli en massiv katastrofe. Det kan bli like ille som 1930-tallets nedgangstider, sier Deborah Kitchen-Døderlein til Aftenposten.

Hun henviser til børskrakket som kastet flere millioner ut i arbeidsledighet og fattigdom. Kitchen-Døderlein frykter en kraftig økning i antall hjemløse hvis myndighetene lar forbudet mot utkastelser løpe ut.

– Folk vil måtte bo i bilene sine, sier hun.

Kitchen-Døderlein er førsteamanuensis i amerikansk historie ved institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk på Universitetet i Oslo (UiO). Der forsker hun blant annet på amerikansk samfunn og sosiale bevegelser.

USA er allerede preget av fattigdom og ulikheter. Flere millioner mistet i tillegg jobben på grunn av pandemien og smittevernrestriksjoner.

Nå har arbeidsledigheten gått ned, men mange skylder fortsatt husleie. Rundt 3,6 millioner amerikanere er i umiddelbar fare for utkastelse. Det viser offisielle tall fra etaten US Census Bureau. Men over 15 millioner amerikanere bor i husholdninger som ligger etter med husleien, skriver nyhetsbyrået AP.

Utleiere sto klare da domstolene åpnet mandag morgen, meldte AP. De vil starte utkastelsesprosessen så raskt som mulig.

Men tirsdag kunne Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet, opplyse at CDC har forlenget forbudet mot utkastelser i 60 dager. Forlengelsen gjelder i 90 prosent av USA.

Aktivister i byen Boston protesterte fredag mot at utkastelsesforbudet lå an til å utløpe i helgen.

– Ikke gjort jobben sin

Schumers kunngjøring selv om amerikansk høyesterett i juni bestemte at presidenten og CDC ikke kan forlenge utkastelsesforbudet. De trenger et vedtak fra Kongressen. Høyesterett satte fristen til 31. juli.

Men ukene gikk, og i helgen var tiden ute. Først torsdag 29. juli ba Biden Kongressen om forlengelse. Fredag ble det blokkert av republikanere i Representantenes hus.

– Kongressen skylder på at Biden ikke spurte dem om å forlenge det, sier Kitchen-Døderlein.

– Men i bunn og grunn er det en rekke folk som ikke har gjort jobben sin, sier hun.

Flere demokrater hadde også tatt sommerferie, tordnet demokraten Cori Bush på Twitter.

– Noen kolleger valgte å ta ferie tidlig i stedet for å stemme for å stoppe utkastelsene, skrev Bush.

Myndighetene har også vedtatt en enorm hjelpepakke for å stoppe utkastelsene. Et fond på 25 milliarder dollar, rundt 220 milliarder kroner, skulle støtte utleiere og leietagere. Men så langt er kun 3 milliarder dollar blitt utbetalt.

Årsaken, ifølge Kitchen-Døderlein, er at det ikke fantes et system som gjorde det mulig for folk å søke om og motta penger.

Utleier Gabe Imondi ventet før et rettsmøte i byen Providence. Imondi sier leietagere skylder ham nesten 20.000 dollar, 176.000 kroner, i husleie.

Vanskelig å komme på bena igjen

Hvis forbudet utløper forventes det å ramme svarte og personer med latinamerikansk bakgrunn ekstra hardt. 58 prosent av svarte amerikanere leier boligen sin, viser en oversikt fra Pew Research Centre. Det er over dobbelt å mange som hvite. For personer med latinamerikansk bakgrunn er tallet 52 prosent.

Og mens to av tre av de amerikanerne som tjener minst, leier bolig, er andelen bare én av ti blant av dem som tjener mest.

Man frykter også at masseutkastelser vil føre til mer smittespredning. Smittekurven i USA stiger bratt i takt med at deltavarianten brer om seg.

De siste dagene er det i snitt blitt registrert 80.000 nye smittetilfeller om dagen, viser oversikten til Reuters.

Deborah Kitchen-Døderlein ved UiO sier ringvirkningene og langtidseffektene kan bli enorme for dem som rammes:

– Hvor dusjer du hvis du bor i bilen din? Hvordan lager du sunn mat? spør hun.

Hun påpeker at hjemløse kan slite med å komme seg tilbake på jobb- og boligmarkedet. Det er vanskelig å vaske klær når man ikke har et sted å bo. Det kan også gå utover barnas skolegang.

I tillegg vil folk fortsatt ha gjelden fra ubetalt leie. Konsekvensene er en ond sirkel og enda større ulikheter mellom rik og fattig, sier historikeren:

– Når man sitter så dypt i det, hvordan kommer man seg ut?