Han ble arrestert i hemmelighet i sommer. Nå kan den ukjente Trump-medarbeideren bli Muellers trumfkort.

De færreste, selv i Washington, hadde hørt om George Papadopoulos før i dag. Men det greske etternavnet har dominert nyhetsbildet mandag ettermiddag her i USA, på en dag da Russland-etterforskningen utviklet seg i et svimlende tempo.

Mange tror nå det er ham, og ikke tidligere valgkampsjef Paul Manafort, som kan bli Trumps største hodepine. Manafort og hans medarbeider Rick Gates ble mandag tiltalt av spesialetterforsker Robert Mueller.

Et par timer senere slapp Mueller nyheten om at en tredje person også var arrestert. Det skjedde imidlertid i all hemmelighet tidligere i sommer. Noen måneder senere, 5. oktober, inngikk han et forlik med etterforskerne. Papadopoulos innrømmet å ha løyet til FBI, og har nå bidratt med informasjon til etterforskningen.

«Spesialetterforsker Mueller ser ut til å ha et samarbeidende vitne. Det er viktig. Tiden vil vise akkurat hvor viktig», skriver tidligere statsadvokat Preet Bharara på Twitter.

Special Counsel Mueller appears to have a cooperating witness, George Papadopoulos. That is significant. Time will tell how significant. — Preet Bharara (@PreetBharara) October 30, 2017

En hodepine for Trump?

Mange eksperter mener at denne saken kan bli verre for president Donald Trump enn arrestasjonen av Manafort og Gates, fordi det ser ut til å knytte kampanjen hans mer direkte til russerne.

Papadopoulos ble kontaktet av en professor med tette forbindelser til Moskva i mars i fjor. Professoren påsto at russerne hadde «dritt» om Clinton, ifølge rettsdokumentene. Dette besto av «tusenvis av e-poster».

Papadopoulos forsøkte deretter å få i stand et møte mellom representanter for russiske myndigheter og Trump-kampanjen. Han sendte flere e-poster til andre medlemmer av Trump-kampanjen hvor han informerte dem om denne prosessen.

Da han ble intervjuet av FBI i februar, løy Papadopoulos om hendelsesforløpet og påsto, ifølge rettsdokumentene, at han hadde møtt professoren før han ble en del av Trump-kampanjen.

LinkedIn

Slettet Facebook-konto og fikk nytt mobilnummer

I tiltalen mot Papadopoulos står det at han ble intervjuet av FBI 16. februar i år. Under intervjuet sa han seg villig til å samarbeide med etterforskerne. Men like etter slettet han en Facebook-konto der det lå bevis på samtaler med den britiske professoren, og opprettet en ny.

Et par dager senere kvittet han seg også med mobilnummeret sitt og fikk nytt abonnement.

I tiltalen står det også at han sendte en post til en «ledende representant» for Trump-kampanjen der han formidlet et ønske fra russerne om å få til et møte med Trump. E-posten ble videreformidlet til en annen kampanjetopp med denne beskjeden:

«La oss diskutere dette. Vi trenger noen som kan kommunisere at DT (Donald Trump) ikke gjør disse turene. Det må være noen lenger ned på rangstigen, så vi ikke sender noe signal.»

Amerikanske kommentatorer er svært opptatt av at spesialetterforsker Robert Mueller har klart å holde arrestasjonen av Papadopoulos hemmelig i tre måneder. Det betyr at etterforskerne holder kortene tett til brystet, og at flere personer kan være implisert.

– Svært begrenset

Under den daglige presseorienteringen i Det hvite hus mandag ettermiddag sa Trumps talskvinne, Sarah Huckabee Sanders, at Papadopoulos hadde en «svært begrenset rolle» i valgkampen.

– Han var en frivillig bidragsyter ved et rådgivende panel som møttes en gang, sa Sanders.

Det er ikke offentlig kjent hvilke av Trumps medarbeidere som kommuniserte med Papadopoulos om kontakten fra russerne.

Har du mistet kontrollen over hvilke forbindelser Trumps betrodde menn har hatt til Russland? Her får du oversikten: