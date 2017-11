Hemmeligholder afghanske tap

USAs spesialinspektør for Afghanistan, John Sopko, som er oppnevnt av Kongressen for å overvåke pengebruken i landet, reagerer sterkt på hemmeligholdet.

Sopko viser til at over 60 prosent av alle milliardene USA siden 2002 har brukt i Afghanistan, har gått til å bygge opp og lønne landets sikkerhetsstyrker.

I fjor ble over 6.800 afghanske soldater og politifolk drept av opprørere, noe som var en økning på hele 35 prosent fra året før.

Hvor mange som er drept hittil i år, nekter afghanske myndigheter og Pentagon å opplyse. Sopko betegner antallet som «sjokkerende høyt».

Framgang eller fiasko?

Sopko skriver i sin siste rapport at hemmeligholdet svekker hans muligheter til å undersøke om USA får valuta for milliardstøtten til de afghanske sikkerhetsstyrkene.

– Hemmeligholdet vil hindre spesialinspektørens evne til å rapportere om framgang eller fiasko innenfor en nøkkelsektor i Afghanistan, slår han fast.

President Donald Trump besluttet tidligere i år å sende ytterligere 3.000 soldater til Afghanistan, der USA fra før har 11.000 soldater på plass.

Krigsherrer og opprørere

Snart 16 år har gått siden USA og andre vestlige land hjalp en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

NATO-land som Norge sluttet opp om det USA-ledede forsøket på å knuse Taliban, og på det meste var det over 150.000 utenlandske soldater i landet.

En sentral del av strategien gikk ut på å bygge opp afghanske sikkerhetsstyrker for å la dem gjøre jobben, men dette har vist seg svært vanskelig.

Sterkere enn på lenge

NATO avsluttet sine kampoperasjoner i Afghanistan i 2014, og i dag står Taliban sterkere enn på lenge. Den ytterliggående islamistgruppa IS har også fått et fotfeste i landet.

NATO har fortsatt rundt 12.000 soldater i Afghanistan, de aller fleste av dem amerikanske.

50 norske spesialsoldater er også stasjonert i landet, der regjeringen har besluttet at de skal drive opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker ut 2018.

Et regjeringsoppnevnt utvalg felte i fjor en knusende dom over Norges militære og sivile innsats i Afghanistan og konkluderte med at lite var oppnådd til tross for en prislapp på over 20 milliarder kroner.

Sivile ofre

Minst 25.000 sivile afghanere er drept og over 45.000 er såret siden FN begynte å føre statistikk over sivile tap i 2008.

I første halvår i år ble minst 1.662 sivile drept og over 3.500 såret, og dette var flere enn noensinne siden 2008.

Rundt 3.500 utenlandske soldater, blant dem ti norske, er også drept i Afghanistan siden 2002.