Ny politiker må gå i Australia – regjeringen har mistet flertallet

John Alexander fra det konservative partiet Liberals er den foreløpig siste politikeren som må trekke seg etter at det er oppstått tvil om hans statsborgerskap. Australske regler tillater ikke personer med dobbelt statsborgerskap å bli valgt til verv på nasjonalt nivå. Alexander kan vise seg å ha britisk statsborgerskap.

Tidligere har en rekke andre politikere måtte trekke seg, blant annet visestatsminister Barnaby Joyce. Han var newzealandsk statsborger, men sier han ikke var klar over dette. Flere av dem som er blitt rammet av den pågående politiske krisen, har arvet retten til andre statsborgerskap uten at de selv visste om det. Flere har frasagt seg sitt andre statsborgerskap når de er blitt gjort kjent med det.

Etter at Joyce måtte gå har Malcolm Turnbulls konservative regjering ikke lenger flertall i parlamentet. Det skal holdes suppleringsvalg i de kretsene som nå er uten representanter i nasjonalforsamlingen, men Turnbull kommer ikke til å skrive ut nyvalg på hele parlamentet. Inntil han eventuelt får inn flere av sine egne, må han søke støtte hos de to uavhengige representantene for å unngå å havne i mindretall. Statsministeren sier han vil takle et eventuelt mistillitsforslag dersom det skulle dukke opp, men han tror ikke det blir aktuelt.