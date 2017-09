Syria avviser FN-rapport om giftgass

FN-etterforskere sa onsdag at de har bevis for at syriske regjeringsstyrker sto bak et giftgass-angrep i Khan Sheikhoun i april som kostet flere titalls mennesker livet.

– Alle tilgjengelige bevis får kommisjonen til å konkludere med at det er rimelig grunn til å mene at syriske styrker slapp en bombe med sarin over Khan Sheikhoun, heter det i rapporten til FNs krigsforbryteretterforskere.

I et brev til FN i Genève avviser den syriske regjeringen rapporten og sa at den aldri ville bruke giftgass mot sivilbefolkningen, av den enkle grunn at den ikke har slik giftgass.

Minst 87 mennesker, blant dem over 30 barn, døde i angrepet på Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen 4. april.

En annen FN-organisasjon, OPCW, som overvåker bruk av kjemiske våpen, konkluderte tidligere i år med at sarin var brukt i Khan Sheikhoun, men sa ingenting om hvem som sto bak.