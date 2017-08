Spansk politi: Fem mistenkte skutt sør for Barcelona

Katalanske myndigheter sier det er en sammenheng med angrepet som kostet 13 mennesker livet i Barcelona.

– Vi jobber ut fra en teori om at det er snakk om et nytt angrep. Vi har skutt de antatte gjerningsmennene, opplyste katalansk politi på Twitter natt til fredag.

Fredag morgen bekreftet den katalanske regioninnenriksministeren Joaquin Forn at de lokale myndighetene mener å se en klar kobling mellom angrepet i Barcelona og det som skjedde i Cambrils. Byen ligger rundt 118 kilometer, en og en halv time i bil, fra Barcelona.

Reuters / NTB scanpix

– Angrepet følger samme spor. Det er en sammenheng, sa Forn til radiostasjonen RAC 1.

Men politikeren forklarte ingenting om hva som gjør at de to hendelsene kan ses i sammenheng, ifølge telegrambyrået Associated Press.

En øyenvitnevideo som er lagt ut av Barcelona-avisen La Vanguardia, viser tydelig at tre av de drepte var iført bombevester. Forskrekkede øyenvitner kommenterer opprørt det som har skjedd, og at de tre døde tilsynelatende hadde hatt med seg eksplosiver.

Stakk av fra politisperring

Dramaet i Cambrils startet ved 1.15-tiden, da fem personer i en Audi A3 forsøkte å unngå en politisperring ved innkjørselen til sentrum av byen. Politiet startet da, ifølge La Vanguardia, en jakt på de mistenkte, og ferden endte med at flere personer ble påkjørt og skadet.

Bilen veltet. Personene som befant seg i den, ble deretter skutt av politiet. Fire av dem døde på stedet, mens en femte døde senere av skadene han ble påført.

REUTERS TV / X00514

Bombebelter var falske

Politiet opplyste først at de fem mistenkte hadde bombebelter og at de kjørte ned sivile i angrepet i Cambrils. Da beltene ble uskadeliggjort i en kontrollert sprengning ved 3-tiden i natt, ble det klart at ingen av dem inneholdt eksplosiver, opplyses det.

Syv personer ble skadet, én av dem alvorlig. Blant de skadede er en politimann.

Politiet sier de har kontroll over situasjonen, men at aksjonen fortsatt pågår. Folk er bedt om å holde seg innendørs og ikke utsette seg for fare. De oppfordres også til å følge pålegg fra tjenestemenn.

Cambrils ligger rundt ti mil sør for Barcelona, der minst 13 mennesker ble drept i et lastebilangrep torsdag.

Politiet knytter også en eksplosjon i et hus om lag 20 mil sørøst for Barcelona til torsdagens angrep. Beboerne i huset mistenkes for å ha forsøkt å konstruere en bombe ved hjelp av gassflasker.