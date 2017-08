Trumps sikkerhetsrådgiver går av

Sikkerhetsrådgiveren sa opp fredag, skriver The Federalist og en talsperson fra Det hvite hus bekrefter oppsigelsen overfor CNN.

Ryktene om Gorkas oppsigelse svirret allerede i mai.

Gorka jobbet som rådgiver for Trump under valgkampen og har vært antiterroranalytiker for Fox News og redaktør i nettavisen Breitbart. Det stormet litt rundt ham etter at han under Trumps innsettelse i januar bar en medalje fra ridderordenen Vitézi Rendi, grunnlagt av Ungarns naziallierte leder Miklós Horty. Kort tid etter kom det frem at Gorka i 2007 offentlig uttrykte støtte til den ungarske, antisemittiske militsen Magyar Gárda.