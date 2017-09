Fire måter Trump kan temme Nord-Korea for å hindre global katastrofe

– President Donald Trump har ristet av seg villfarelsen om at Kina vil hjelpe til med Nord-Korea frivillig. Det er et skritt i riktig retning, sier Nord-Korea-ekspert Sung-Yoon Lee, som er professor ved Tufts University, til Aftenposten.

Professor Lee er en av dem som lenge har argumentert for en hardere linje mot nordkoreanerne. Andre eksperter mener den eneste veien til fred går gjennom diplomati og forhandlinger.

Med Nord-Korea har Trump fått en tikkende bombe i fanget fra sine forgjengere. Natt til lørdag gjennomførte nordkoreanerne en prøvesprengning som var kraftigere enn alle de fem foregående tilsammen. Og for noen dager siden skjøt de en rakett rett gjennom japansk luftrom.

Natt til mandag svarte Sør-Korea med å skyte raketter på mål i Kinahavet.Flere ballistiske missiler har truffet utpekte mål i Kinahavet, opplyser ledere i det sørkoreanske militæret til nyhetsbyrået Yonhap. Sør-Koreas flyvåpen deltok også i øvelsen.

Avstanden til disse målene var den samme som til området der Nord-Korea tester sine atomvåpen.

– Sør-Korea oppdager nå, slik jeg har fortalt dem, at deres snakk om forsoning med Nord-Korea ikke vil fungere. De forstår bare én ting, skrev USAs president Donald Trump på Twitter søndag.

Søndag oppfordret den sørkoreanske presidenten Moon Jae-In til «strengest mulig straff» mot Nord-Korea, inkludert nye FN-sanksjoner.

– Moon har bedt om alle mulige diplomatiske tiltak, inkludert sanksjonsresolusjoner i FNs sikkerhetsråd som fullstendig isolerer Nord-Korea, siterer sikkerhetsrådgiver Chung Eui-Yong ham på etter et møte i det sørkoreanske sikkerhetsrådet.

Søndag møtte Trump sine nasjonale sikkerhetsrådgivere for å diskutere alternativene, mens finansminister Steven Mnuchin kunngjorde at han jobbet med nye sanksjoner. Forsvarsminister James Mattis sa i en kort uttalelse utenfor Det hvite hus at USA ikke hadde noe ønske om å «tilintetgjøre Nord-Korea», men at de hadde kapasitet til å gjøre det.

Aftenposten har intervjuet fire Nord-Koreaeksperter om Trumps beste sjanser til å finne en fredelig løsning på konflikten. Her er deres vurderinger av presidentens muligheter.

Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix

1. Presse Kina til å ta grep

Mange mener den eneste løsningen er å få Kina ordentlig med på laget, enten frivillig eller ved tvang. Trump forsøkte først å gå i dialog med kineserne, uten særlig hell. Det amerikanske utenriksdepartementet har prøvd å presse Kina i månedsvis til å slå ned på åpenbare brudd på sanksjonene, blant annet banker som hvitvasker penger.

– Det er primært kinesiske banker og selskaper som holder det nordkoreanske regimet oppe, sier Nord-Korea-ekspert Lee ved Tufts University.

Lee sier USA har en liste over slike selskaper, men har nølt med å straffe dem i frykt for å øke konfliktnivået med kineserne. Nå håper han at de vil ta en tøffere og mer konfronterende linje.

Hvorfor det kan virke: Kina vil bare bli overbevist om at de må gjøre noe hvis de virkelig tror det er fare for at USA kan angripe eller destabilisere Nord-Korea, mener Lee. Den siste prøvesprengningen bør dessuten være en vekker også for kineserne om at status quo ikke er holdbart, sier Lee.

Hvorfor det kan slå feil: En taktikk der USA forsøker å true Kina til samarbeid kan føre til et farlig sted, mener professor Joseph DeThomas ved Penn State University.

– Hva om Kina velger å trasse forbudet? Jeg tror Trump-administrasjonen ser på dette som et vendepunkt. Da kan det bli fatalt, sier professor Joseph DeThomas ved Penn State University til Aftenposten.

Ikke alle mener Kina er nøkkelen i det hele tatt. Leon Sigal fra Northeast Asia Cooperative Security Project i New York sier til Aftenposten at kineserne er irrelevante.

– Nord-Korea begynte på atomprogrammet sitt fordi de ville ha uavhengighet fra Kina. Derfor kan press fra Kina ha motsatt effekt, sier Sigal.

Ahn Young-joon / AP / NTB scanpix

2. Prøve strengere økonomiske virkemidler

USAs finansminister Steven Mnuchin kunngjorde søndag at han er i gang med å formulere strengere sanksjoner mot Nord-Korea. USA satte nylig russiske og kinesiske selskaper og privatpersoner som handler med Nord-Korea på svartelisten.

– Dette er den eneste ikke-dødelige metoden til å presse Pyongyang og jeg tror det kan skape effektivt økonomisk stress for Kims regime, sier Lee til Aftenposten.

Flere har påpekt at sanksjonene mot Nord-Korea har vært ufullstendige og ineffektive, blant annet fordi Kina og Sør-Korea likevel har sendt store pengesummer inn i landet.

– Det ser ut som finansministeren nå i praksis gir hvert land et ultimatum: Enten handler du med Nord-Korea eller med USA, sier Professor Joseph DeThomas ved Penn State University til Aftenposten.

Hvorfor det kan virke: Taktikken med å følge pengene fungerte mot det isolerte militærregimet i Myanmar, blant annet. Kina er Nord-Koreas største handelspartner og sørger for at regimet får energi.

– Det høres ut som et enkelt valg for de fleste land, men det er bare ett land som i realiteten gjelder, og det er Kina. Kanskje Kina velger å unngå handelskrig med USA og stanser handelen med Nord-Korea. Det vil trolig strupe regimet, sier DeThomas.

Hvorfor det kan slå feil: Nord-Korea er mye mindre avhengig av internasjonal handel enn for eksempel Iran, der strenge sanksjoner på spesielt olje tvang dem til forhandlingsbordet, påpeker DeThomas.

Det nordkoreanske diktaturet er heller ikke spesielt sårbare for press fra sitt eget folk, påpeker Alexander Gillespie, forfatter av flere bøker om krigshistorie og professor ved University of Waikato i New Zealand.

– Selv om du innfører total handelssperre fungerer dette bare i land der regimet faktisk bryr seg om at folket lider. Det nordkoreanske regimet har vist mange ganger at de er villige til å begå ekstreme brudd på menneskerettighetene, sier Gillespie.

KCNA / REUTERS

3. Gjenoppta diplomatiet

«Dialog er ikke løsningen!» skrev president Trump på Twitter før helgen. Forsvarsminister Jim Mattis var mer forsiktig, og sa at alle løsninger fortsatt er på bordet. Leon Sigal, som har fulgt USAs forhold til Nord-Korea helt siden tidlig på nittitallet, tror diplomati er den eneste løsningen. Han tror også at det er dette presidenten egentlig ønsker.

– Trump sa mange ganger under valgkampen at han var villig til å forhandle med Nord-Korea. Jeg tror folk feiltolker ham. Han er ikke en krigshisser, tvert imot, sier Sigal.

– Sanksjoner vil ta altfor lang tid. Innen de begynner å virke om ett eller to år vil nordkoreanerne ha utviklet hydrogenbomber og full rakettkapasitet. Det eneste som kan fungere nå, er en dialog der Nord-Korea går med på en stans.

Hvorfor det kan virke: Sigal mener nordkoreanerne hele tiden har ønsket en normalisering av forholdet til omverdenen og en uavhengighet fra Kina, og fortsatt jobber etter dette målet.

– Ja, Nord-Korea har løyet og brutt avtalene, men det var vi som gjorde det først. Denne situasjonen er et resultat av en massiv strategisk tabbe fra begge de amerikanske partiene og tre presidenter. USA lovet Nord-Korea politisk og økonomisk normalisering, men gjorde ingenting, sier Sigal.

Hvorfor det kan slå feil: Tre amerikanske presidenter før Trump har forsøkt å inngå avtaler med Pyongyang. Både Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama ga nordkoreanerne pengestøtte og andre goder i bytte mot en frys av atomprogrammet. Nordkoreanerne svarte med å fortsette programmet i skjul, og testet deretter rakettene sine i åpen trass av avtalene de hadde inngått, påpeker Lee.

Han mener Nord-Korea vil misbruke nye forhandlinger som en uthalingstaktikk mens de fortsetter å utvikle sitt atomarsenal.

Ahn Young-joon / AP / NTB scanpix

4. Bruke konvensjonell militær makt

En militær opprustning i regionen er allerede i gang. Men selv en konflikt uten kjernefysiske våpen vil føre til at titusenvis, og kanskje hundretusenvis, av liv går tapt, sier Alexander Gillespie.

– Nord-Korea er i en helt annen liga enn Irak eller Kuwait. De har en militærstyrke på rundt en million soldater, og svært avanserte våpensystemer. De har trolig også kjemiske og biologiske våpen i arsenalet sitt, sier Gillespie.

USA har utviklet et rakettskjold kalt THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) som skal kunne nøytralisere langdistansemissiler høyt oppe i atmosfæren. Skjoldet gjennomgikk en vellykket test i Stillehavet i juli, ifølge amerikanske myndigheter. USA har blant annet THAAD-systemet på plass på øyen Guam, som den nordkoreanske lederen Kim Jong-un truet med å bombe tidligere i august.

De har også sendt systemet til Sør-Korea, noe som har skapt sterke reaksjoner i Kina. Kineserne mener systemets radar kan brukes til å spionere langt inn på deres territorium, skriver Reuters.

Fakta: Rakettskjoldet THAAD USA testet rakettskjoldet kalt THAAD i Kodiak, Alaska i sommer. Skjoldet skjøt ned en interkontinental ballistisk rakett som skulle simulere rakettene til Nord-Korea. THAAD er utviklet av våpenfabrikanten Lockheed Martin Corp. Lockheed Martin sier systemet kan skyte ned raketter både innenfor og utenfor jordens atmosfære. KILDE: REUTERS

Hvorfor det kan virke: Nordkoreanerne må tro på USAs og deres alliertes vilje til å angripe for at andre tiltak skal virke, sier Gillespie. Det er også nødvendig med en militær tilstedeværelse for å kunne holde landet i sjakk. Men balansen er hårfin.

Hvorfor det kan slå feil: Hverken Kina eller Russland vil være spesielt begeistret for at USA ruster opp voldsomt på deres dørstokk. Det kan føre til at samarbeidssituasjonen blir vanskeligere, og mange mener de to nasjonene er nødvendige partnere. Sør-Korea vil heller ikke ha en større amerikansk tilstedeværelse, i frykt for å provosere nordkoreanerne til krig.

– Trump-administrasjonens forsøk på å være tøff, kombinert med en svært uklar politikk kan føre til at vi snubler inn i en krig, mener DeThomas.