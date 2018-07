Russisk kvinne pågrepet for agentvirksomhet i USA

Saken oppdateres

Kvinnen ble pågrepet i Washington søndag, anklaget for å ha utført agentvirksomhet for russerne, går det frem i en pressemelding fra det amerikanske justisdepartementet.

De hevder at den 29 år gamle russiske kvinnen jobbet på ordre av en høytstående tjenesteperson i Kremlin fra 2015 frem til februar 2017.

Ifølge pressemeldingen skal 29-åringen ha utviklet relasjoner med amerikanske personer og infiltrert organisasjoner som har innflytelse på amerikansk politikk, hvor hun skal hatt som formål å fremme Russlands interesser.

Ifølge New York Times skal kvinnen i 2016 to ganger ha forsøkt å arrangere hemmelige møter mellom Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin. Dette var under valgkampen for et par år siden, da Trump fortsatt var presidentkandidat.

Dette skal ha skjedd uten at hun har opplyst for amerikanske myndigheter at hun er agent for russiske myndigheter, slik det kreves av loven.

29-åringen ble fremstilt for en dommer mandag ettermiddag, og kan holdes i varetekt inntil det må holdes et nytt rettsmøte onsdag.

Nyheten om pågripelsen kommer bare timer etter at USAs president Donald Trump var i toppmøte med Russlands president Vladmir Putin.

Forrige uke ble også 12 russiske etterretningsagenter tiltalt for ulovlig innblanding i det amerikanske valget i forbindelse med granskingen til spesialetterforsker Robert Mueller.