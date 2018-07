To store eksplosjoner ved presidentpalasset i Mogadishu

Politiet opplyser at gjerningsmannen og to andre personer er drept.

Foreløpige meldinger går ut på at det var to bilbomber som ble utløst, og at skytingen skjedde ved en kontrollpost i nærheten av presidentpalasset.

– Politiet mistenkte en bil i høy fart og skjøt mot denne. Den eksploderte så utenfor et hotell i nærheten av presidentpalasset, sier ordfører Mohamed Hussein til Reuters.

Det er usikkert hva bilen skal ha inneholdt.

Det har tidligere vært tilfeller hvor terrorgruppen al Shabaab har brukt bilbomber mot statsbygg i hovedstaten melder Reuters.