De to jumbojetene som brukes til å fly president Donald Trump rundt om i USA og i verden, skal nemlig kunne være i luften i ukevis i en nød- eller krigssituasjon.

Flyene kan etterfylle drivstoff i luften, men må også ha lagringsplass til rundt 3000 måltider til sine passasjerer og til mannskapet, skriver forsvarsnettstedet Defense One.

Derfor er det ingen billig affære å bytte ut to av de fem kjøle- og fryseanleggene som holder 26 oppbevaringsrom kalde under gulvet i kabinen.

Skal kunne styre USA fra luften

Regningen fra Boeing kommer på 23,7 millioner dollar, skriver nettstedet. Det tilsvarer omtrent 183 millioner kroner etter dagens kurs.

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Det er ikke presidenten selv som har satt kravene som gjør det så dyrt, men derimot Luftforsvaret og militærkontoret i Det hvite hus. Flyet er ellers proppfullt av avansert kommunikasjonsutstyr. I praksis skal USA kunne styres fra luften om nødvendig.

Det er verdens mest berømte fly og et kraftfullt symbol på den amerikanske presidentens makt: I denne saken kan du lese mer om presidentens flyvende hvite hus.

Skal erstattes

Air Force One er ikke ett bestemt fly, men kallesignalet USAs luftforsvar bruker på en maskin som har presidenten om bord. De to Boeing 747-maskinene som oftest brukes som Air Force One i dag, med typebetegnelsen VC-25, ble satt i tjeneste i 1990.

Reuters

I tillegg brukes det mindre maskiner om det er nødvendig, som for eksempel ombygde Boeing 757- eller 737-maskiner.

Dagens VC-25, som er en militær utgave av Boeing 747–200, er i ferd med å bli erstattet av nyere fly. Grunnen er at de aldrene maskinene er dyre å fly og vedlikeholde. Det er ikke kjent når de to splitter nye Boeing 747–8-flyene vil bli satt i tjeneste.