Trump kom ikke i mål med 2018-budsjettet. Dette betyr blant annet at flere hundre tusen statsansatte blir permittert fra sine jobber mandag.

Også presidenten vil føle dette på kroppen: Han må stå over ettårsfesten for sin innsettelse som president. Festen skal arrangeres på Mar-a-Lago i Florida. Selv om Trump ikke drar, skal hans tilhengere og støttespillere feste nærmest som planlagt.

Arrangementet er også ment som en innsamlingsaksjon for Trump Victory Fund. Etter planen skulle han fly til Florida fredag, men nå må han i stedet prøve å finne en løsning med sine politiske motstandere i Washington.

Turistene kastet ut

Budsjettkrisen har allerede fått flere følger. Noen av de første som har merket til krisen, er turister på besøk i New York. Frihetsgudinnen og immigrantmuseet på Ellis Island utenfor Manhattan er blant museene som er stengt på grunn av budsjettkonflikten.

Allerede før fristen for budsjettenighet gikk ut, startet kampen mellom Republikanerne og Demokratene om å legge skylden på motparten.

– Dette ser ikke bra ut for vårt militære eller vår sikkerhet på grensen i sør. Demokratene vil at statlige etater stenges for å redusere den store suksessen med skattekutt og alt vi gjør for vår blomstrende økonomi, kunne Trump melde på Twitter noe før fristen gikk ut.

Not looking good for our great Military or Safety & Security on the very dangerous Southern Border. Dems want a Shutdown in order to help diminish the great success of the Tax Cuts, and what they are doing for our booming economy. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018

Republikanerne ville ha Senatet med seg på en midlertidig finansiering frem til 16. februar. Det ville sørget for mer tid til å forhandle om budsjettet, men forslaget ble avvist.

Nå går det mot permitteringer for tusenvis av statsansatte. BBC forteller at budsjettkrisen i 2013 resulterte i at 850.000 statsansatte ble permittert. Blant annet kan utstedelse av nye pass bli lagt på vent før en budsjettløsning kommer på plass.

Fakta: Budsjettkriser i USA Oktober 2013: 16 dager lang delvis nedstengning. Konservative i Tea Party-bevegelsen krevde å få inn formuleringer som kunne stoppe president Barack Obamas helselov. 850.000 offentlige ansatte ble permittert og ifølge en rapport fra Congressional Research Service tapte USA 2,5 milliarder dollar i produktivitet.

16 dager lang delvis nedstengning. Konservative i Tea Party-bevegelsen krevde å få inn formuleringer som kunne stoppe president Barack Obamas helselov. 850.000 offentlige ansatte ble permittert og ifølge en rapport fra Congressional Research Service tapte USA 2,5 milliarder dollar i produktivitet. Desember 1995 – januar 1996: Republikanere som ønsket innsparinger, tvang gjennom en tre uker lang nedstengning for å få president Bill Clinton til å godta budsjettet. Konflikten økte Clintons popularitet, og han ble gjenvalgt i november samme år.

Republikanere som ønsket innsparinger, tvang gjennom en tre uker lang nedstengning for å få president Bill Clinton til å godta budsjettet. Konflikten økte Clintons popularitet, og han ble gjenvalgt i november samme år. November 1995: Fem-dagers nedstengning på grunn av konflikt om økte kostnader til Medicare.

Fem-dagers nedstengning på grunn av konflikt om økte kostnader til Medicare. Mens Jimmy Carter var president var det nedstengninger nesten hvert år, som i snitt varte elleve dager.

Også Ronald Reagan opplevde seks nedstengninger i løpet av sine åtte år som president. De varte i en til to dager hver.

Hektisk aktivitet

Etter avstemningen fredag kveld, var det fortsatt hektisk aktivitet i Senatet. Flere senatorer har tatt til orde for en svært kort forlengelse av finansieringen – bare et par dager eller en uke – men et slikt forslag ble ikke lagt frem innen fristen gikk ut.

Dermed går statsapparatet inn i en såkalt «shutdown». Det innebærer at statlig ansatte over hele landet blir sendt hjem fra jobb. Forsvaret og andre samfunnskritiske etater vil imidlertid fortsette som normalt.

Budsjettkrisen trenger ikke å bli langvarig. Både ledelsen hos Republikanerne og Demokratene er innstilt på å fortsette samtalene gjennom helgen.

Trumps budsjettsjef, Mick Mulvaney, sier ifølge Washington Post at det er en «veldig god sjanse» for at konflikten er løst før de statlige etatene skal åpne mandag.

Ett år som president: Nå kaster vanlige amerikanere seg inn i kampen mot Trump - kan miste kontrollen i Kongressen

Immigrantavtale sentral

Et sentralt punkt i diskusjonene om budsjettforslaget har vært president Donald Trumps plan om å oppheve den såkalte DACA-ordningen som sikrer 800.000 unge innvandrere oppholdstillatelse i USA. Flere demokrater har krevd at Trump legger bort disse planene før de kan støtte en midlertidig budsjettavtale.

– Vi vil ikke forhandle om statusen til ulovlige innvandrere mens demokratene holder våre lovlydige borgere som gisler for deres hensynsløse krav. Dette er oppførselen til tapere som vil blokkere, ikke til lovgivere, skrev presidentens pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders i en pressemelding.

Alex Brandon,NTB scanpix

Lørdag 20. januar er det ett år siden Trump ble tatt i ed: Se hans første år som president i bilder

«Trump-shutdown»

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, legger imidlertid all skyld på president Donald Trump. Han viser til at han senest få timer før avstemningen var på kontoret til presidenten for å forhandle om avtale mellom Demokratene og Republikanerne.

– Jeg la til og med frem muligheten for å støtte muren på grensen til Mexico på bordet for å få til en avtale, sa Schumer i Senatet etter avstemningen. Han refser Trump for å ikke ville forhandle frem en avtale.

– Dette vil bli kalt en Trump-shutdown, for det er ingen andre som fortjener mer skyld for situasjonen vi befinner oss i enn ham, sa Schumer.

This will be called the #TrumpShutdown. There is no one who deserves the blame for the position we find ourselves in more than President Trump. pic.twitter.com/WE3SH9TpRU — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 20, 2018

Chuck Schumer viser også til et gammelt intervju med Trump, fra tiden før han ble president, der Trump sier at en «shutdown» vil være svært negativt for den amerikanske presidenten fordi presidenten skal holde partiene samlet.

Viktige funksjoner beholdes

Departementer og andre statlige virksomheter vil begynne med å sende hjem ansatte med mindre viktige oppgaver. Virksomheter som har ansvar for miljøspørsmål, som driver med medisinsk forskning, antas å være de første som får kroken på døra. Offentlige parker og museer vil trolig også bli rammet raskt.

Militæret fortsetter driften, fordi det har ansvar for det som regnes som en av statens kjerneoppgaver, men soldater risikerer å måtte vente på lønnsutbetalingen til budsjettet er i boks.

Redusert bemanning hos presidenten

De om lag 742.000 sivilt ansatte i forsvarsdepartementet vil imidlertid måtte regne med at de er blant de første som blir sendt hjem.

Det hvite hus og kontorer i Kongressen vil fortsette å holde åpent, men med redusert bemanning.

Det er også ventet at andre nødvendige funksjoner, som rettsvesenet, vil bli opprettholdt, deriblant russlandsetterforskningen som ledes av tidligere FBI-sjef Robert Mueller.