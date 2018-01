Paven møtte ofre for seksuelle overgrep i Chile

Det «strengt private» møtet med en liten gruppe overgrepsofre skjedde i Chiles hovedstad Santiago. Paven ba ofrene om unnskyldning for den «uopprettelige skade» de er påført.

– Han hørte på dem, ba sammen med dem og gråt sammen med dem, ifølge Vatikanets talsmann, Greg Burke.

Den amerikanske organisasjonen Bishop Accountability opplyste før besøket at nærmere 80 katolske prester er blitt anklaget for seksuelle overgrep mot barn i Chile siden 2000.

Tåregass under messe

Pave Frans’ visitt i Chile har ikke bare gått fredelig for seg. Da han skulle holde utendørsmesse i Santiago tirsdag, måtte politiet bruke tåregass og vannkanoner mot demonstranter.

Det er gjort hærverk mot seks kirker, og tre kirker er forsøkt påtent.

Angrepene mot kirkene knyttes til grupper som kjemper for landrettigheter, men paven er også blitt møtt med protester fra mennesker som mener han ikke har gjort nok for å stille prester som står bak overgrep, til ansvar for deres handlinger.

Torsdag reiser paven videre til Peru for et tre dager langt besøk.