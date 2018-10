Styrken på skjelvet ble målt til 6,1, og episenteret lå 77 kilometer øst for byen New Plymouth, hele 227 kilometer under bakken, ifølge U.S. Geological Survey.

Skjelvet forstyrret imidlertid ikke programmet til hertugparet av Sussex, som befant seg i Auckland, nordøst på Nordøya, 250 kilometer unna New Plymouth. Prins Harry og hans gravide kone Meghan besøkte hovedkontoret til den veldedige organisasjonen Pillars. Folk som var til stede på arrangementet opplyser at de ikke kjente noe til skjelvet

Vanligvis er tommelfingerregelen at jo dypere ett skjelv er, desto mindre skader medfører det.

Tusenvis av mennesker kunne imidlertid kjenne skjelvet, rystelsene var merkbare helt ned til Sørøya, og i parlamentet i Wellington tok de en halvtimes pause, sånn for sikkerhets skyld.