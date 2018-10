SOHR: Over 30 sivile drept i amerikanske luftangrep

18 sivile ble drept torsdag, hvor syv av dem var barn, og fredag ble 14 sivile drept, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). De drepte skal være flyktninger fra Irak.

Angrepet skjedde mot landsbyen Souseh, som ligger øst for Eufrat-elven.

Tidligere denne uken uttalte Russlands president Vladimir Putin at IS har utvidet sitt område ved elven, og at IS skal ha tatt nærmere 700 gisler.

Den kurdisk-ledede gruppen Syrian Democratic Forces (SDF) innledet en stor offensiv 10. september mot en del av Eufrat-dalen rundt byen Hajin, hvor det anslagsvis skal oppholde seg rundt 3000 islamistiske ekstremister.

SDF har imidlertid lidd store tap i operasjonen, som har luftstøtte fra koalisjonen mot IS, ledet av USA.