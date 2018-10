Nytt NASA-teleskop i vanskeligheter

Chandra observerer røntgenstråling fra verdensrommet, og gikk automatisk i sikkerhetsmodus onsdag. Ifølge den amerikanske romorganisasjonen NASA kan feil med gyroskopene om bord kan være årsaken.

Det var en gyrofeil som gjorde at Hubble for noen dager siden ble tatt ut av drift. Instrumentene brukes til å orientere teleskopene i verdensrommet, slik at de peker mot det som skal observeres.

Både Chandra og Hubble er godt brukt. Hubble er 28 år gammelt, mens Chandra er 19. Kontrollsentralene arbeider for å få begge i virksomhet igjen. At romteleskopene har gått ned samtidig er helt tilfeldig, sier NASA.

– Jeg tror at Chandra fant ut at hvis Hubble tok seg litt ferie, ville det ha fri også, tvitret Jonathan McDowell ved Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

De to romteleskopene kan gjøre observasjoner uten å ha jordens atmosfære som et forstyrrende filter. Det har resultert i en lang rekke oppdagelser og flere tusen publiserte forskningsrapporter.