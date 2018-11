Det viktigste som skjedde i tirsdagens mellomvalg, var dette:

Demokratene vant et flertall i Representantenes hus og sikret seg også guvernøren i syv delstater som i dag styres av republikanerne. Samtidig beholdt – og styrket – republikanerne flertallet i Senatet.

Men valgresultatene inneholdt også svært mye annet – noe viktig, noe ikke fullt så viktig.

Her er fem tall som forteller noe om kongressvalget, som du kanskje ikke visste fra før:

Første tall: 113 millioner

Brendan McDermid, Reuters / NTB scanpix

Køene var lange ved valglokalene tirsdag. Tilsammen stemte 113 millioner mennesker ved årets mellomvalg, noe som gir en valgdeltagelse på rundt 49 prosent. Det høres kanskje ikke så høyt ut, men ta i betraktning at det bare var 36,7 prosent som tok seg tid til å stemme ved forrige kongressvalg i 2014.

Vi må helt tilbake til 1966 for å finne en like stor interesse for et mellomvalg. Kanskje – det kommer an på det endelige tallet – må vi helt tilbake til 1914, som var sist gang over 50 prosent av velgerne deltok ved et mellomvalg.

Andre tall: 2+2

Eric Miller, Reuters / NTB scanpix

BRIAN SNYDER, Reuters / NTB scanpix

Ingen kvinnelige muslimer er tidligere blitt valgt til Representantenes hus. Det er heller ingen kvinnelige urfolk.

Det endret seg tirsdag. Ikke bare én gang i hver av disse kategoriene, men to.

Palestinsk-amerikanske Rashida Tlaib og somalisk-amerikanske Ilhan Omar kunne juble i går kveld. Det kunne også Sharice Davids og Deb Haaland, som blir de første kvinnelige amerikanske urfolksrepresentantene i Kongressen.

Tredje tall: 9,2

Jacquelyn Martin, AP / NTB scanpix

På forhånd snakket mange om en mulig «blå bølge» som ville gi gode resultater for demokratene.

Utfallet av valget ble nok dårligere enn mange på venstresiden hadde håpet:

Republikanerne økte sitt flertall i Senatet, og noen av de mest omtalte demokratiske kandidatene – folk som Beto O’Rourke og Andrew Gillum – tapte på målstreken.

Samtidig var dette en blå bølge. Totalt fikk demokratene 9,2 prosentpoeng flere stemmer enn republikanerne. Det er den største marginen siden Obama ble valgt i 2008. Til sammenligning vant republikanerne med 7,2 prosentpoeng i superåret 2010 da de overtok 63 av demokratenes seter i Representantenes hus.

Demokratene får derimot bare et 30-tall nye plasser etter dette valget, det gode resultatet til tross. Dette skyldes måten valgdistriktene er tegnet på. I flere delstater har republikanerne lykkes i å tegne dem på en måte som er til fordel for deres eget parti.

Den blå bølgen traff dermed et rødt rev i dette mellomvalget.

Fjerde tall: 21

Steve Marcus, Reuters / NTB scanpix

Antallet dager Dennis Hof, en profilert bordelleier i Nevada, hadde vært død da han på tirsdag ble valgt inn i delstatens lokale lovgivende forsamling.

Hof døde 16. oktober på ett av sine bordeller etter en rekke fester i forbindelse med 72-årsdagen sin, skriver nyhetsbyrået AP.

Dødsfallet skjedde for sent til at han kunne fjernes fra valglistene der han stilte som republikaner. En partifelle vil nå overta plassen i delstatskongressen.

Femte tall: 2022

Robert F. Bukaty, AP / NTB scanpix

Demokratene tapte riktignok guvernørvalget i Florida, men partiet hadde likevel grunn til å være fornøyde: I syv delstater som i dag er ledet av republikanere, blir det nå demokratiske guvernører de neste fire årene.

Guvernøren er den øverste politiske lederen i hver enkelt delstat – en slags president på lokalt nivå. Årets valg er spesielt viktig:

Om to år skal det nemlig gjennomføres folketelling, noe som skjer hvert tiende år. To år etter, altså i 2022, skal valgdistriktene omfordeles basert på de nye innbyggertallene.

Det er i denne prosessen republikanerne tidligere har lykkes i å forme valgdistrikter som sikrer partiet flere mandater enn antallet stemmer skulle tilsi.

Med demokrater ved roret i syv nye delstater vil partiet kunne forhindre at noe slikt skjer igjen i 2021.